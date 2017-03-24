İkinci el taşıt alım satımında düzenleme getiriyoruz

MALATYA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Galericiler Sites'ni ziyaret ederek, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, esnafla ilgili çok sayıda çalışma yaptıklarını, teşvik programları hazırladıklarını kaydetti.

Referandumdan sonra ikinci el araç alım satım için Türkiye'de bir düzenleme yapacaklarını bildiren Tüfenkci, "Bu nedir, özellikle ikinci el taşıt alım satımında bir düzenleme getiriyoruz. Ne yapıyoruz burada? Bir kere her önüne gelen galericilik veya araç alım satımı yapmasın. Eğer yapacaksa bunu gelsin belgesin. Belge verelim, niteliklerini belirleyelim, esnaf belgelerini verelim ve bu ticareti biz düzenleyelim." ifadesini kullandı.

Bu sayede hem satıcıya hem alıcıya güven getireceklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Aradaki sözleşmelerin çerçevesini belirleyelim ve o çerçeveler neticesinde bu sözleşmeler oluşsun. En önemlisi de sattığınız araçların niteliklerini de sizler beyan edin. Arızalı, hurda, kaza yapmış araç satıyorsanız, bunları belirterek satın. Ama ben 'Sağlam araç satıyorum' diyorsan da 'En azından 10 bin kilometre garanti ver' diyerek satış işlemi gerçekleştirilecek bir sistem düzenliyoruz. İnşallah bunu kamuoyunun da görüşlerine açtık. Sizlerin, bu işlerle iştigal edenlerin görüşlerini aldık ve Allah nasip ederse referandumdan sonra bu yönetmeliği yayınlayıp hayata geçiriyoruz. Biz istiyoruz ki sokak aralarında, apartman altlarında değil böyle güzel sitelerde esnafımız gelsin ticaretini yapsın. Bu her şehirde olsun."