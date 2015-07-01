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İkinci el otomobilde bayram öncesi bereketi

Zamlanan sıfır otomobillere karşılık cazibesini sürdüren ikinci el otomobillerin satışı, yaz ve yaklaşan bayram tatilinin de etkisiyle hareketli günler yaşıyor

İkinci el otomobilde bayram öncesi bereketi

Zamlanan sıfır otomobillere karşılık cazibesini sürdüren ikinci el otomobillerin satışı, yaz ve yaklaşan bayram tatilinin de etkisiyle hareketli günler yaşıyor

01 Temmuz 2015 Çarşamba 11:45
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İkinci el otomobilde bayram öncesi bereketi

BURSA - Haziran ayında beklentilerinin üzerinde bir taleple karşılaştıklarına dikkati çeken oto galericileri, satışlar açısından son 5 yılın en yoğun haziran ayını yaşadıklarını dile getiriyorlar.

Bursa Oto Galericileri Sitesi (Oto-Koop) Başkanı Rasim Hazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci el otomobil piyasasının Haziran ayı ile birlikte önemli ölçüde hareketlendiğini ve giderek artan bu trendin Ramazan Bayramı'na kadar devam etmesini beklendiklerini söyledi.

Hazar, ikinci eldeki hareketliliğin en önemli nedenlerinden birinin, son aylarda döviz kurlarındaki artışın yansıtıldığı sıfır otomobil fiyatlarının tüketicilerin alım gücünü zorlaması olduğuna dikkati çekti. Yeni otomobillerin en düşük motor hacmine sahip olanlarının bile 40 bin lira dolayındaki fiyatlarla satıldığını aktaran Hazar, bu nedenle yine kullanılmış otomobillerin tercih edildiğini dile getirdi.

"Son 5 yılın en yoğun haziran ayını yaşıyoruz"

Hazar, ikinci el otomobil piyasasındaki hareketliliğin bir diğer nedenin de yaz ve yaklaşan bayram tatili olduğuna işaret ederek, satışlar bakımından son 5 yılın en yoğun Haziran ayını yaşadıklarına değindi.

Hazar, "Haziran ayında beklentimizin üzerinde bir taleple karşılaştık. Öyle ki satışlar açısından son 5 yılın en yoğun haziran ayını yaşıyoruz. Geçmiş yıllardaki haziran aylarıyla kıyasladığımızda bu yıl aynı ayda satışlarımız yüzde 20-30 daha fazla. Zaman zaman araba yetiştirmekte zorlanıyoruz." dedi.

AA

Son Güncelleme: 01.07.2015 11:44
Anahtar Kelimeler:
Otomobilönce Vatan
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