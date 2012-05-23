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İki sır kelimeyi önemsiyorum

Erdoğan, Türkiye'nin cazibe merkezi haline gelmesi ve ekonomisinin sıçrama yapmasının altında yatan iki "sır" kelimeyi önemsediğini söyledi.

İki sır kelimeyi önemsiyorum

Erdoğan, Türkiye'nin cazibe merkezi haline gelmesi ve ekonomisinin sıçrama yapmasının altında yatan iki "sır" kelimeyi önemsediğini söyledi.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 11:41
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İki sır kelimeyi önemsiyorum

ASTANA (AA)- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 5. Astana Ekonomik Forumu'nun açılış oturumundaki konuşmasına, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e teşekkür ederek başladı.
Astana Forumu gibi platformların işbirliği, paylaşma ve dayanışma için çok önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:
''Kredi derecelendirme kuruluşlarının kesinlikle ideolojik yaklaşım içerisinde olmaması gerekir, siyasi yaklaşım içerisinde olmaması gerekir. Bir ülkede ekonomik durum ne ise istihdamıyla, ihracatıyla bunların değerlendirmesini adil yapmak suretiyle derece vermeyi ona göre açıklaması gerekir. Eğer bunu farklı bir şekilde uygulamaya koyarsa işte o zaman adaletsizlik başlar ki özellikle bu gelişmekte olan ülkeleri ciddi manada vurabilir. Zira gelişmiş olan ülkelerle zaten böyle bir şeye zor giriyorlar ve ben bu noktada dünyadaki kredi derecelendirme kuruluşlarına bu ikazımı defaatle yaptım yine yapıyorum. Şimdi önümüzde yapılacak G-20 toplantısında da bunu gündeme özellikle taşıyacağım."
İki sır kelime
Erdoğan, Türkiye ekonomisinin son dönemlerde yaptığı sıçramaya değinerek, şunları kaydetti:
"İki sır kelime var bunları önemsiyorum. Bunlardan biri güven, biri istikrardır. Eğer bir ülkede o ülke ekonomisi güven arz etmiyorsa bir ülkede o ülke ekonomisi istikrarlı değilse o ülkede gelişme bekleyemeyiz. Öyleyse güven kesinlikle iktidarlar noktasında uluslararası sermayeye arz edilmelidir. İstikrar aynı şekilde ortaya konulmalıdır. Bunlar olmadığı sürece bir cazibe merkezi olamazsınız. Ülkemizin son dönemlerde yaptığı sıçramanın altında bu iki sır kelime vardır.''
Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Erdoğan, "Enflasyonu, önümüzdeki aydan itibaren büyük ihtimalle yine tek haneye düşüreceğiz'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 03:44
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İki Sır Kelimeyi önemsiyorum
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