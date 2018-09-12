İhraçlık "birton" eriği üreticiyi sevindirdi

Kiraz ve vişne üretimiyle ünlü Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetiştirilen, başta Irak olmak üzere Almanya, Gürcistan ve Rusya'ya ihraç edilen "birton" cinsi erikte yüksek verim üreticiyi mutlu etti.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, yaptığı açıklamada, Sultandağı'nın meyve üretimi açısından Afyonkarahisar'ın en önemli ilçesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en kaliteli kirazının üretildiği ilçelerden birinin de Sultandağı olduğunu belirten Acar, "Bunun yanında kiraz ve vişne hasadının ardından mürdüm, yani birton eriği hasadı başlıyor. Bu yıl iklim koşullarının uygun gitmesi sayesinde rekolte arttı." diye konuştu.

Üretilen eriğin genellikle yurt dışına gönderildiğini dile getiren Acar, şöyle devam etti:

"Bir bölümü iç piyasada İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde taze olarak tüketiliyor. Geçen yıl soğuktan ve diğer olumsuz iklim şartlarından dolayı rekolte oldukça düşüktü. Bu yıl mevsimsel sebeplerden dolayı üretim oldukça yüksek. 15-16 bin ton civarında üretimimiz var. Üreticilerimiz için oldukça karlı bir sezon. Geçen yıl 10 bin ton civarında üretimimiz olmuştu. Şimdi ağaç başına 75 kilogram civarında üretim var. Bu oldukça sevindirici bir rakam."

"B vitamini yönünden oldukça zengin bir meyve"

Acar, üreticinin eriğini 80 kuruş ila 1,50 lira arasında fiyata toptan olarak satabildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eriğimiz yurt dışında Irak, Almanya, Gürcistan ve Rus pazarına girdi. Rusya'ya önemli miktarda erik gönderiyoruz. İhraç edilen ürünlerimiz genellikle soğuk hava depolarında taze olarak bekletiliyor, ardından yurt dışına gönderiliyor. B vitamini yönünden oldukça zengin bir meyve. Ayrıca antioksidan özelliği var. İçerisinde bulunan antioksidanlardan dolayı da fazlasıyla tercih ediliyor."