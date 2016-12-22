İSTANBUL

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, bu yılın 10 ayında 117 milyar 20 milyon 967 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu ihracatın 5 milyar 966 milyon 591 bin dolarlık kısmı TL karşılığında yapıldı.

TL karşılığında yapılan ihracat Ocak-Ekim 2016 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,39'luk artış kaydetti. 2015 yılının ocak-ekim döneminde TL karşılığı yapılan ihracat tutarı 4 milyar 955 milyon 644 bin dolar olmuştu.

Bu yılın 10 ayındaki ihracatın yüzde 48,52'si avro, yüzde 42,77'si dolar, yüzde 5,09'u TL, yüzde 3,12'si İngiliz sterlini, geri kalanı da diğer para birimleri ile gerçekleştirildi.

Verilere göre, Ocak-Ekim 2016'da ithalat işlemlerinin de 11 milyar 530 milyon 394 bin dolarlık kısmı TL ile yapıldı. TL ile yapılan ithalat tutarı 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,01 artış gösterdi.

İthalatın yüzde 56,11'i dolar, yüzde 35,50'si avro, yüzde 7,06'sı TL, geri kalan bölümü de diğer para birimleriyle gerçekleştirildi.

"Cari açığın finansmanında çok ciddi avantajları var"

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, dış ticarette TL kullanımının Türkiye'de uzun zamandır gündemde olduğunu ifade etti. Türk lirası ile ticaretin artmasına yönelik adımlar atılmasının, TİM olarak hükumete sundukları taleplerinden biri olduğunu anımsatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Gerek 2 hafta önce düzenlediğimiz İhracat Zirvesinde, gerekse Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ı ziyaretlerimizde bu konuyu dile getirdik. Geçtiğimiz ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanını ziyaretimiz sırasında da bu konuda TCMB'nin daha yoğun çalışmalar yapması gerektiğini belirtik. 3 milyon kişiye istihdam sağlayan 65 bin ihracatçıyı temsilen, TCMB'nin diğer ülke merkez bankaları ile SWAP anlaşmaları yapmasını, bu sayede karşılıklı ticaretin yerel para birimleri üzerinden yapılabilmesinin önünün açılacağını kendilerine ilettik.

Tüm bu çalışmalarımızda amacımız, TL ile ticareti hak ettiği yere getirmek. Bu sayede TL'nin uluslararası ticarette yoğun olarak kullanımının verdiği bir itibar artışı yakalanacaktır. Ancak bundan da önemlisi TL ile ticaret, dış ticaret açığının finansmanında ülkemize çok ciddi avantajlar sağlayacaktır."

AA