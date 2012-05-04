''İhracatta sağlıklı büyüme için yeni anayasa şart''

İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatta sağlıklı büyüme için yeni anayasanın gerekli olduğunu belirterek, ''iç denizlere göre üretilmiş yelkenliyle okyanusta maceraya atılmak yerine, okyanus şartlarına dayanıklı gemi'' niteliğinde bir anayasa yapılmasını istedi.



Büyükekşi, ihracatçıların yeni anayasadan beklentilerini içeren anket sonuçlarına ilişkin, Dış Ticaret Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Anket sonuçlarından yola çıkılarak hazırlanan raporu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e ilettiklerini anlatan Büyükekşi, söz konusu çalışmayı muhalefet partilerinin genel başkanlarına da sunmak istediklerini dile getirdi.



TİM olarak taslak bir anayasa metni hazırlamadıklarını, bunun yerine 50 bini aşkın ihracatçının görüş ve önerilerini ortaya koyan bir anket çalışması yaptıklarını belirten Büyükekşi, ''İç denizlere göre üretilmiş yelkenliyle okyanusta maceraya atılmak yerine, okyanus şartlarına dayanıklı bir geminin nasıl yapılması gerektiğine odaklandık'' diye konuştu.



Yaşanan global ekonomik sorunları bir fırsata dönüştürmek için yeni anayasanın önemine değinen Büyükekşi, bugüne kadar hazırlanan anayasalarda ekonomik beklentilerin göz ardı edildiğini savundu.



-''1921 Anayasası hariç, anayasalarda ekonomik rasyonalite göz ardı edildi''-



''1921 Anayasası dışında, ekonomik rasyonalitenin, dinamizmi ve toplumun kendi istediğini gerçekleştirme fırsatının esas alındığı bir anayasamız olmadı'' diyen Büyükekşi, daha sonra hazırlanan anayasaların gittikçe artan merkeziyetçi yapısının ekonomik gelişmeyi imkansız hale getirdiğini söyledi.



1961 ve 1982 anayasalarının Türkiye'yi ekonomik krizlere sürüklediğini belirten Büyükekşi, mevcut anayasal düzenin eksiklikliği ve merkeziyetçi yapısı nedeniyle vizyoner idealleri taşımasının mümkün olmadığını ifade etti.



Yeni anayasaya ilişkin ihracatçılara yönelik hazırladıkları 22 soruluk anketi internet sitesinde oylamaya açtıklarını ve bin 100 ihracatçı firmanın ankete katıldığını anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:



''İhracatçılarımızın yüzde 97'si, yeni anayasanın, ihracatın sağlıklı büyümeye ve dünya piyasalarında mevcut, ortaya çıkacak ve çıkması muhtemel taleplere uygun üretim anlayışını esas alması gerektiği ve ekonomi bürokrasisinin de bu talepleri karşılayacak şekilde yapılandırılması gerektiğini ifade etmiştir.



İhracatçılarımızın yüzde 96'sı, yeni anayasanın girişim özgürlüğü ile yenilikçi ve rekabetçi ekonomi karşısında engel oluşturmayacak esneklikte olması gerektiğini bildirmiştir. Yüzde 95'i de üniversitelerin ekonomi dünyasıyla etkileşiminin güçlendirilmesi ve mevcut yapısının değiştirilerek merkeziyetçilikten kurtarılması gerektiğini belirtmiştir.



-''Rekabet, teknoloji ve inovasyon esas alınmalı''-



Bu arada, moderatörlüğünü ve raporlamasını Doç Dr. Osman Can'ın yaptığı çalışmada, yeni anayasaya ilişkin ihracatçıların bazı önerileri şöyle sıralandı:



''Ekonomi politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesinde de merkezin karar yetkisinin kullanımına özel sektör temsilcilerinin katılımı sağlanmalıdır. Anayasa, belirli bir ekonomik düzen tercihini dayatmayan, dönemin koşullarının gerekli ve zorunlu kıldığı politikaların uygulanabilmesini mümkün kılan bir yapı öngörmelidir.



Planlı ekonomi veya benzeri bir ekonomik modeli dayatmamalıdır. Ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının ekonomik gelişime ve topluma kazandırılması için gerekli hukuki değişikliklere gidilmelidir. Uygulanacak programlarla devlet teknolojik gelişim ve inovasyonla güçlendirilen alt yapı sunmalı, bilgiye ulaşımı, onun analizini ve uluslararası rekabetin enerjisine dönüştürülmesini mümkün kılmalıdır.



Üniversiteler merkeziyetçi bir yapıdan kurtarılarak, akademik özgürlüklerin desteklendiği mekanlara dönüştürülmeli, hayatın içine çekilerek ekonomik gelişimin yaratıcı dinamiği haline getirilmelidir.''



