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"İhracatta 49 ay sonra rekor"

TİM Başkan Vekili Kocasert, Türkiye ihracatının geçen yılın ocak ayına göre değer bazında yüzde 15 artış gösterdiğini söyledi.

"İhracatta 49 ay sonra rekor"

TİM Başkan Vekili Kocasert, Türkiye ihracatının geçen yılın ocak ayına göre değer bazında yüzde 15 artış gösterdiğini söyledi.

02 Şubat 2017 Perşembe 16:42
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"İhracatta 49 ay sonra rekor"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİMBaşkan Vekili Süleyman Kocasert, Türkiye ihracatının geçen yılın ocak ayına göre değer bazında yüzde 15, kilogram bazında da yüzde 21 artış gösterdiğini söyledi.

Aynı zamanda Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı (DENİB) olan Kocasert, DENİB Nihat Zeybekci Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, gerek dünyada gerek Türkiye'de 2016 yılında yaşanan olumsuzluklara, sıkıntılara hatta şaşırtıcı gelişmelere rağmen 2017 yılına çok iyi başladıklarını belirtti.

Uluslararası iki kredi derecelendirme kuruluşu S&P ve Fitch'in art arda yaptığı negatif açıklamalarla Türkiye'nin notunu aşağı yönlü revize ettiğine işaret eden Kocasert, "Pazartesi sabahı beklenenden aksi bir gelişme oldu. Döviz aşağı yönlü gevşerken borsada da yukarı yönlü bir hareket yaşandı. Bu gösteriyor ki alınan kararlar ekonomiden daha çok politik odaklıydı. Dünya yatırımcıları alınan kararlara pek fazla itibar etmedi. Borsaya ciddi bir yabancı girişi olduğunu gözlemledik." dedi.

49 ay sonra çift haneli artış

Türkiye ihracatının 49 ay sonra ilk defa bir ay içerisinde çift haneli artmasının, rekor kırmasının ayrı bir sevinç, moral ve motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Kocasert, şunları söyledi:

"Not indirimlerinin bizleri çok etkilemediğinin, 2017 yılının Türk ihracatçısı için bir fırsat veya atılım yılı olduğunun da bir göstergesi oldu. Türkiye ihracatı geçen yıla göre ocak ayında değer bazında yüzde 15, kilogram bazında da yüzde 21 oranında artış gösterdi. Ülkemizde yaşanan ihracat patlamasına paralel olarak Denizli'de yılın ilk ayında DENİB üzerinden yapılan ihracat yüzde 20 artarak 192 milyon dolara ulaştı. Bu gerçekten de uzun yıllardan beri bir ay içerisinde artış olarak kaydettiğimiz en yüksek ve en ciddi rakam. Denizli, Türkiye ihracatında 8. sıradaki yerini korurken demir ve demir dışı materyaller yüzde 73'lük artışla oldukça dikkat çeken sektör olarak ön plana çıktı. Ardından elektrik hizmetleri yüzde 30, madencilik yüzde 15'e yakın bir artış sergiledi. Hazır giyim, tekstil, konfeksiyon ve ev tekstili ihracatımızda da sektör anlamında yüzde 1'lik hareket oldu."

"2017 yılı ihracatı geçen yıla göre çok daha iyi olacak"

Kocasert, Denizli'nin ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında ABD'nin yüzde 20 artışla dikkati çektiğini vurgulayarak "ABD özellikle avro-dolar paritesinde yaşanan gelişmelerden sonra bizim için önemli bir fırsattır, hedef pazarlığı diye söylemlerimiz doğrultusunda ABD'ye ihracatın bu kadar artmasında oldukça memnun olduğumuzu söyleyebilirim. İngiltere'ye ihracatımız yüzde 17 artarken, İsrail yüzde 50, Romanya yüzde 136, Birleşik Arap Emirlikleri'ne de yüzde 358'lik bir artış gerçekleşti. Bunlar Denizli ihracatının artışında lokomotif olarak başı çeken ülkeler." diye konuştu.

Dünyanın sadece nota değil, üretime baktığını, Türkiye ihracatının rekor anlamda artış göstermiş olmasının tesadüf olmadığını kaydeden Kocasert, "Önümüzdeki günlerde yapılacak yapısal reformlarla biz ihracatçıların vazgeçilmez inatçı tutumuyla 2017 yılı ihracatının geçen yıla göre çok daha iyi olacağının mesajını da vermek istiyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İhracatçılar MeclisiTİM
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