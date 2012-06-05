İhracatı 3 il sırtlıyor

Bu dönemde, İzmir, Ankara, Gaziantep, Manisa ve Denizli'nin de aralarında yer aldığı milyar dolarlık ihracat sınırını aşan 8 ilin, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 79,83'ü buldu.
AA
Son Güncelleme: 05.06.2012 04:56
Türkiye'nin yılın ilk 5 ayında toplam ihracatının yüzde 60,18'ini İstanbul, Kocaeli ve Bursa karşıladı.
Bu dönemde, İzmir, Ankara, Gaziantep, Manisa ve Denizli'nin de aralarında yer aldığı milyar dolarlık ihracat sınırını aşan 8 ilin, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 79,83'ü buldu.
AA