İhracatı 3 il sırtlıyor

Bu dönemde, İzmir, Ankara, Gaziantep, Manisa ve Denizli'nin de aralarında yer aldığı milyar dolarlık ihracat sınırını aşan 8 ilin, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 79,83'ü buldu.



İstanbul, ihracatı 5 milyar 806 milyon 301 bin doları bulan Kocaeli ve 5 milyar 158 milyon 823 bin doları yakalayan Bursa ile toplam ihracatın yarısından fazlasını (yüzde 60,18) sırtladı.