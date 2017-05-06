İhracatçıların Rusya beklentisi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı yapan her 10 firmadan 5'inin, bu ticari faaliyetini Doğu Karadeniz Bölgesi'nden gerçekleştirdiğini belirterek, "Dolayısıyla Türkiye ile Rusya arasında yaşanan kısıtlamadan, en çok bölgemizdeki ihracatçılar mağdur oluyor." dedi.

Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya'nın domates ve vize konusu dışındaki tüm kısıtlamaları karşılıklı olarak kaldırma kararının kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, "Yine de Rusya'da krizin domates dışında çözülmesi, 'Rusya'daki kriz çözüldü' anlamı taşımıyor. Örneğin vize sorunu var, bunlar tam anlamıyla çözüldükten sonra tüm sorunlar çözülür." diye konuştu.

Türkiye'den Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatı yapan her 10 firmadan 5'inin, bu ticari faaliyetini Doğu Karadeniz Bölgesi'nden yaptığını vurgulayan Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Bölge ihracatçılarımızın Rusya'da gemileri bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye ile Rusya arasında yaşanan kısıtlamadan, en çok bölgemizdeki ihracatçılar mağdur oluyor. Türkiye ve Rusya arasındaki sorunun çözülmesi noktasında en üst düzeyde adımlar atılmasını çok önemsiyoruz ancak yine de iki ülke arasında güven ortamının tekrardan oluşması lazım, çünkü orada yatırımları olan veyahut yatırım yapacaklar için şu anda güven ortamı tam anlamıyla söz konusu değil. Türkiye ile Rusya arasında güven ortamının tam anlamıyla yeniden oluşturulması için zamana ve iki ülkenin siyasilerinin de bu güven ortamının oluşturulması için yeni söylemlerde bulunmasına ihtiyaç var."