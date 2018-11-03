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İhracatçılara pasaport kolaylığı

İhracatçıların hususi damgalı pasaport alabilmesi için her takvim yılında ihracat yapmaları şartı kaldırıldı.

İhracatçılara pasaport kolaylığı

İhracatçıların hususi damgalı pasaport alabilmesi için her takvim yılında ihracat yapmaları şartı kaldırıldı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:45
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İhracatçılara pasaport kolaylığı

ANKARA

İhracatçıların hususi damgalı pasaport çıkarma şartları kolaylaştırıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ihracatçıların hususi damgalı pasaport alabilmesi için her takvim yılında ihracat yapma şartı değiştirildi.

Değişikliğe göre, son üç takvim yılındaki toplam ihracat tutarının ortalamasının kanunda belirtilen oranda olması, yeşil pasaport verilmesi için yeterli olacak.

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14' üncü maddesi kapsamında, "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" geçen yıl Mart ayında yürürlüğe girmişti.

Buna göre, kararda belirtilen tutarda ihracat yapan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabiliyordu. Resmi Gazete'de önceki günlerde yayımlanan 214 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" da değişiklik yapıldı.

İhracatçıya yeşil pasaport, üç yılın ihracat ortalamasına göre verilecek

Yapılan son değişiklikle hususi damgalı pasaport verilmesi için "her takvim yılında ihracat yapmak şartı" kaldırıldı. İhracatçı artık son üç takvim yılında yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen oranda ise, firma yetkililerine hususi damgalı pasaport alabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
IhracatPasaportKolaylıkönce VatanşartTakvim
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