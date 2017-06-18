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İhracata piliç yetişmiyor

Dünyanın önde gelen piliç eti üreticilerinden Türkiye'nin ihracatı artıyor.

İhracata piliç yetişmiyor

Dünyanın önde gelen piliç eti üreticilerinden Türkiye'nin ihracatı artıyor.

18 Haziran 2017 Pazar 11:59
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İhracata piliç yetişmiyor

Dünyanın önde gelen piliç eti üreticilerinden Türkiye'nin yılın 5 ayında ihracatını geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 49 artırması, yeni kümes yatırımlarına olan ihtiyacı gündeme getirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'de ocak-mayıs döneminde 312 bin ton kanatlı et ihracatı karşılığı 373 milyon dolarlık gelir elde edildi. Dış satımda geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 49, miktar bazında yüzde 30 artış yaşandı.

Bu dönemde Irak, 118 milyon dolarla kanatlı eti ihracatında ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 14 milyon dolarla Hong Kong, 8,8 milyon dolarla da Kongo izledi.

Öne çıkan diğer pazarlar ise Suriye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan ve Libya oldu.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Ender Abalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piliç eti üretiminde dünyada 8'inci sırada bulunan Türkiye'nin ihracatta ise ilk 5'te yer aldığını söyledi.

Kişi başı tavuk tüketiminde 20 kilogram sınırının aşıldığını hatırlatan Abalıoğlu, en önemli pazarların Türkiye'nin çevresinde konumlandığını ve iç tüketimde de büyüme potansiyelinin devam ettiğini dile getirdi.

Abalıoğlu, geçen yıl ihracat açısından kötü bir yıl geçirildiğini ancak son aylarda bu kayıpların telafi edilmeye başlandığına dikkati çekti.

İhracat artışına bağlı kümes açığı oluştu

Sektöre yabancı yatırımcı ilgisinde artış gözlendiğini aktaran Abalıoğlu, şöyle konuştu:

"2017'nin 5 ayında ihracatta geçen yıl kaybettiğimiz pazarları geri kazandığımızı görüyoruz. Hızlı bir ivmelenme var. İç piyasada da yüzde 4-5 büyüme söz konusu. Özellikle Irak, BAE, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'a yapılan ihracatta artış oldu. Büyüyen bu hacme bağlı olarak ciddi kümes açığı oluştu. İzmit, Adapazarı, Bolu bölgesinde AB destekleriyle yeni kümes yatırımları yapılsa da en önemli üretim bölgelerinden olan İzmir ve Manisa'da benzer gelişme yaşanamadı. Bu bölgedeki entegre tesislerin fason üreticilere ihtiyacı var. Yatırımcıları bu alana davet ediyoruz." 

Muhabir: Tolga Albay

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AA

Son Güncelleme: 18.06.2017 12:09
Anahtar Kelimeler:
Piliç IhracatıPiliç üretimiTürkiye
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