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İhracat ve ithalat rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalatı yüzde 7 artarak 19 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat ve ithalat rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalatı yüzde 7 artarak 19 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşti.

29 Temmuz 2016 Cuma 10:03
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İhracat ve ithalat rakamları açıklandı

 Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalatı yüzde 7 artarak 19 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziranda dış ticaret açığı, yüzde 5 artarak 6 milyar 559 milyon dolara yükseldi.

Ocak-haziran döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 71 milyar 669 milyon dolara, ithalat ise yüzde 6,7 azalarak 99 milyar 651 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı, geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 16 azalarak 27 milyar 983 milyon dolara düştü.

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6 azalarak 4 milyar 981 milyon 318 bin dolar oldu.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 10:04
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDış TicaretIthalatIhracat
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