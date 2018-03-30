Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115623
ALTIN
168.680
DOLAR
3.9551
STERLİN
5.5558
EURO
4.8758
Tabelalara standart geldi
Tabelalara standart geldi
İmamlara işaret dili eğitimi
İmamlara işaret dili eğitimi
Uzmanlardan GetContact uyarısı
Uzmanlardan GetContact uyarısı
UEFA kuralları değiştirdi
UEFA kuralları değiştirdi
CHP'den AB'ye çağrı
CHP'den AB'ye çağrı

İhracat şubatta yüzde 9 arttı

İhracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat ise yüzde 19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar oldu.

İhracat şubatta yüzde 9 arttı

İhracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat ise yüzde 19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar oldu.

30 Mart 2018 Cuma 13:03
0 Okunma
İhracat şubatta yüzde 9 arttı

ANKARA 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Türkiye'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalatı yüzde 19,7 artışla 18 milyar 936 milyon dolar oldu. 

Buna göre, ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 13 milyar 176 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 19,7 yükselerek 18 milyar 936 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 54,2 artışla 5 milyar 761 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın şubat ayında yüzde 76,4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 69,6'ya geriledi.

Ocak-şubat dönemi

Yılın iki ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 25 milyar 621 milyon dolara, ithalatı yüzde 28,8 artışla 40 milyar 459 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 83,7 artışla14 milyar 838 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,3 oldu.

AB'ye ihracat, yüzde 23,8 arttı

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın şubat ayında yüzde 45,7 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 51,9 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 arttı ve 6 milyar 844 milyon dolara yükseldi. 

Almanya, 1 milyar 359 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 864 milyon dolarla İtalya, 840 milyon dolarla İngiltere ve 666 milyon dolarla ABD izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 863 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 1 milyar 812 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 663 milyon dolarla Almanya ve 875 milyon dolarla Fransa takip etti.

En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 350 milyon 105 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 247 milyon 16 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Şubatta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 351 milyon 390 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 2 milyar 75 milyon 586 bin dolarla "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 38,4 oldu.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 79,2 oldu. Şubatta yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 41,9 olarak hesaplandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IhracatşubatYüzde9önce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye büyümede G20'nin zirvesinde
Türkiye büyümede G20'nin zirvesinde
ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,9 büyüdü
ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,9 büyüdü
Tabelalara standart geldi
Tabelalara standart geldi
Gıda sanayisinin parlayan yıldızı Karaman
Gıda sanayisinin parlayan yıldızı Karaman
Kuraklık doğalgazda ithalat rekoru getirdi
Kuraklık doğalgazda ithalat rekoru getirdi
'Türkiye'nin otomobili'nin tasarımı da yerli ve milli olacak
'Türkiye'nin otomobili'nin tasarımı da yerli ve milli olacak
Çaykur'da mevsimlik işçiler 180 gün çalışacak
Çaykur'da mevsimlik işçiler 180 gün çalışacak
'Avrasya Tüneli'nde araç geçiş garantisini yıl sonunda yakalarız'
'Avrasya Tüneli'nde araç geçiş garantisini yıl sonunda yakalarız'
İcralık otomobilleri ucuza alma vaadiyle dolandırıcılık iddiası
İcralık otomobilleri ucuza alma vaadiyle dolandırıcılık iddiası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ