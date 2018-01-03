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İhracat şampiyonu mandalina oldu

UTK Başkanı Kaçmaz, "21 Eylül'de başlayan turunçgil ihracat sezonunda, mandalina 550 bin ton ihracat ve 267,6 milyon dolarlık girdisiyle miktar ve değer olarak en çok ihraç edilen ürün oldu." dedi.

İhracat şampiyonu mandalina oldu

UTK Başkanı Kaçmaz, "21 Eylül'de başlayan turunçgil ihracat sezonunda, mandalina 550 bin ton ihracat ve 267,6 milyon dolarlık girdisiyle miktar ve değer olarak en çok ihraç edilen ürün oldu." dedi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:34
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İhracat şampiyonu mandalina oldu

MERSİN

Ulusal Turunçgil Konseyi (UTK) Başkanı Kemal Kaçmaz, bu sezon en çok ihraç edilen ürünün 267,6 milyon dolarla mandalina olduğunu belirtti.

Kaçmaz, yazılı açıklamasında, bu sezon gerçekleştirilen turunçgil ihracatının, geçen sezonun miktarına ulaştığını bildirdi.

2017 sezonunda mevsim şartlarına bağlı olarak özellikle limon ve mandalina üretiminde yaşanan rekolte düşüklüğüne rağmen geçen sezonun rakamlarına ulaşılmasının turunçgil üreticileri ve ihracatçıları açısından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Kaçmaz, şunları kaydetti:

"21 Eylül'de başlayan turunçgil ihracat sezonunda, mandalina 550 bin ton ihracat ve 267,6 milyon dolarlık girdisiyle 31 Aralık'a olan süreye kadar miktar ve değer olarak en çok ihraç edilen ürün oldu. Bu sezon, miktarda bir önceki sezona göre yüzde 9'luk artış gösteren greyfurtta 64 bin tonla 33,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Talep olmasına rağmen limon ihracatında yüzde 9'luk bir azalma görüldü. Bu düşüş özellikle erkenci limon çeşitlerinde rekolte düşüklüğünden kaynaklandı. Bu alanda 240,4 bin tonla 164,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Portakal ihracatında ise geçen sezonda gerçekleşen ihracat rakamına ulaşıldı ve 195 bin ton ihracatla 83,3 milyon dolar gelir elde edildi. 21 Eylül 2017- 31 Aralık 2017 tarihlerindeki sezonda en çok ihracat yapılan ülkeler arasında Rusya Federasyonu 447 bin tonla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 198 bin tonla Irak, 112 bin tonla Ukrayna, 43 bin tonla Suudi Arabistan, 27 bin tonla Romanya takip etti."

Kaçmaz, UTK olarak turunçgil strateji planı çerçevesinde doğru çeşitleri üreterek ihracat sezonunu uzatmak, üretim planlanması yapmak ve buna bağlı olarak turunçgil ihracatını artırmak istediklerini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
MandalinaIhracatŞampiyon
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