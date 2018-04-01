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İhracat rekoru kırdık!

TİM tarafından, bu yılın mart ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

İhracat rekoru kırdık!

TİM tarafından, bu yılın mart ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

01 Nisan 2018 Pazar 11:09
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İhracat rekoru kırdık!

TİM verilerine göre, ihracat martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, bu yılın mart ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece mart ayı, ihracat tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu.

Yılın ilk üç ayında ise ihracat 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 yükselerek 40 milyar 727 milyon dolara çıktı.

Son 12 aylık dönemde, yüzde 10,5'lik artışla 159 milyar 923 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
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