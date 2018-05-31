İhracat rakamları açıklandı

İhracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 13 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 15,6 artışla 20 milyar 554 milyon dolar oldu.
AA
İhracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 13 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 15,6 artışla 20 milyar 554 milyon dolar oldu.
İhracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 13 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 15,6 artışla 20 milyar 554 milyon dolar oldu.
İhracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 13 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 15,6 artışla 20 milyar 554 milyon dolar oldu.
AA