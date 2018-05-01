İhracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, bu yılın nisan ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar dolara yükseldi.

En fazla ihracat otomotivden

Nisan ayında en fazla ihracatı yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün nisan ayı ihracatı, 2,9 milyar dolar olurken, otomotiv sektörünün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,5 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.



Nisan ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise, yüzde 38,3 ile savunma ve havacılık sanayi, yüzde 31,2 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 27,7 ile demir ve demir dışı metaller oldu. Genele bakıldığında ise, tarım ihracatı yüzde 11, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 17,2 artarken madencilik ürünleri ihracatı yüzde 17,5 azaldı.

AB'ye ihracat yüzde 24 arttı

Verilere göre, nisan ayında 161 ülke ve bölgeye ihracatın artarken, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 23,3, İngiltere'ye yüzde 16,1, İtalya'ya yüzde 15,7, Fransa'ya yüzde 41,5 ve İspanya'ya yüzde 34,4 ihracat artışı yaşandı.



En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 62,2 ile Rusya'da gerçekleşti. Ülke grubu bazında ihracata bakıldığında nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, AB'ye ihracat yüzde 24 artış gösterdi. Afrika'ya ihracat yüzde 24,7, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 13,6 artarken, Orta Doğu'da yüzde 11,5, Kuzey Amerika ülkelerinde ise yüzde 6,2 düşüş yaşandı. Nisan ayında AB'nin ihracattaki payı yüzde 51,6 oldu.

İlk 10'da en yüksek ihracat artışı Manisa'dan

İllerin ihracat performansına bakıldığında ise Nisan ayında 51 il ihracatını artırırken, 30 ilin ihracatı geriledi.

İstanbul 6 milyar dolar, Bursa 1,2 milyar dolar, Kocaeli 1,1 milyar dolar, İzmir 781 milyon dolar ve Ankara 667 milyon dolar ile en fazla ihracat yapan ilk 5 il olarak sıralanırken, ilk 10'da en yüksek ihracat artışını ise yüzde 39,1 ile Manisa gerçekleştirdi.

Büyükekşi: 160 milyar doları aşmanın gururunu yaşıyoruz

TİM Başkanı Büyükekşi, 2018'in nisan ayına ilişkin ihracat verilerini, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ısıtıcı, soğutucu, pişirici ve ankastre grubunda üretim yapan Simfer Fabrikası'nda açıkladı.



TİM Başkanvekilleri Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Tahsin Öztiryaki, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Refik Onur Kılıçer ile Simfer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Usluoğlu'nun da katıldığı toplantıda verilere ilişkin değerlendirme yapan Büyükekşi, son 12 aylık ihracatta 160 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklarının altını çizdi.



Büyükekşi, yıl sonuna kadar her ay çıtayı daha da yükselteceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:



"İhracat rakamında 170 milyar doların üzerine çıkacağız. TİM olarak 2016 Kasım ayından bu yana, yani 1,5 yıldır ihracatta artış açıklıyoruz. Son 7 aydır ise ihracatımızdaki artış çift haneli. Miktar bazında bakıldığında ihracat Nisan ayında yüzde 1,2 azalarak 9,5 milyon ton oldu. Parite değişimlerinin ihracatımızı nasıl etkilediğine bakacak olursak, nisan ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 876 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunda özellikle avro-dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili.



İhracatçılar olarak 2018'i 'Rekorlar Yılı' ilan ettik. Ocak ve Şubat aylarında eriştiğimiz ihracat rakamları ilgili ayların zirvesinde. Mart ayında ise tarihte ilk defa 15 milyar dolar barajını aştık. İhracat artışına ilişkin açıklamalarda, bazen ithalatın daha fazla arttığı eleştirisi geliyor. Evet, ihracat/ithalat dengesini daha yüksek seviyelere çıkarmalıyız. İhracatın ithalatı karşılama oranı bizim de takip ettiğimiz, önem verdiğimiz bir veri. Ancak ithalattaki artış ihracattaki başarımızı gölgede bırakmamalı."

"Belirsizlik ortamı tereddütlere yol açıyor"

Mehmet Büyükekşi konuşmasında 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere de değindi. Seçimlerin erken bir tarihe alınmasını çok olumlu bir gelişme olarak gördüklerini belirten Büyükekşi, "İş dünyası olarak en önemli önceliğimiz, her alanda belirsizliğin ortadan kalması. Çünkü, belirsizlik ortamı, hem iç hem de dış yatırımcılarda bir tereddütte sebep oluyor." dedi.



Seçim sürecinin geride kalması ile birlikte, yeniden yapısal reformlara hız verileceğine dikkati çeken Büyükekşi, ekonomiyi, ihracatı, yine en önemli gündem maddesi haline getireceklerini, yatırım, ihracat ve istihdam olanakları ile 2023 hedeflerine ulaşılacağını dile getirdi.