İhracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artışla 15 milyar 587 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 12,7 yükselerek 21 milyar 442 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı yükseldi

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 28,8 artarak 5 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mart ayında yüzde 76,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 72,7'ye geriledi.

Ocak-mart dönemi

Yılın üç ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 41 milyar 185 milyon dolara, ithalatı yüzde 22,7 artışla 61 milyar 902 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 64,1 artışla 20 milyar 717 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,5 oldu.

AB'ye ihracat yüzde 18,2 arttı

Avrupa Birliğinin (AB) ihracattaki payı geçen yılın mart ayında yüzde 46,7 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 51,3 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı ve 7 milyar 993 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 511 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 45 milyon dolarla İngiltere, 961 milyon dolarla İtalya ve 738 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 147 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 2 milyar 101 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 1 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 35 milyon dolarla İngiltere takip etti.

Yüksek teknolojili ürünlerin payı

Teknoloji yoğunluğuna göre martta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 3,5 iken orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 36,8 olarak gerçekleşti.

Martta, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,7 olurken yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 12,5, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 43,2 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart dönemi

Yılın ilk 3 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 41 milyar 185 milyon dolara, ithalat da aynı dönemde yüzde 22,7 artışla 61 milyar 902 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 64,1 artış göstererek, 20 milyar 717 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,5 oldu.