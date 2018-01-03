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İhracat rakamları açıklandı

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'nin ihracatının, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

İhracat rakamları açıklandı

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'nin ihracatının, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:25
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İhracat rakamları açıklandı

ANKARA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİMBaşkanı Mehmet Büyükekşi, aralık ayı ve 2017 yılı ihracat rakamlarını basın toplantısında açıkladı.

Bakan Zeybekci, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 2017'de ihracatını yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolara ulaştırdığını söyledi.

Zeybekci, "2017'de ihracatımız miktar olarak yüzde 9, birim değer olarak yüzde 1,5 artış gösterdi. 2013'ten bu yana ihracatımızın birim değeri ilk defa artış gösterdi. 2014 yılına ait 'Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru' olan 157,6 milyar doları bir kez daha kırmaya yakınız. İnşallah birkaç hafta içinde, 2018'in ocak ayının sonunda 157,6'lık tarihi rekorumuzu da geride bırakacağız. 2018 yılında inşallah her ay ihracat rakamını açıkladığımızda tarihi rekor olacak. Çünkü hedefimiz 170 milyara doğru hızla devam edeceğiz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
IhracatEkonomiZeybekçiTürkiyeIhracat Rakamları
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