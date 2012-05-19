Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

“İhracat rakamını yetersiz buluyorum“

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''İhracatın da bağlı olduğu bir Bakan olarak, Türkiye'nin en büyük limanına sahip olan Mersin'in yapmış olduğu ihracat rakamını yetersiz buluyorum'' dedi

“İhracat rakamını yetersiz buluyorum“

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''İhracatın da bağlı olduğu bir Bakan olarak, Türkiye'nin en büyük limanına sahip olan Mersin'in yapmış olduğu ihracat rakamını yetersiz buluyorum'' dedi

19 Mayıs 2012 Cumartesi 13:25
519 Okunma
“İhracat rakamını yetersiz buluyorum“

MERSİN - Çağlayan, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde (AKİP) düzenlenen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. '

Katılımcılara, ''Yapılacak işleri halka anlatın, yapılamayacakları da neden yapılamayacağını net bir şekilde ifade edin. Halkla iç içe olun, ilişkilerinizi geliştirin'' talimatı veren Çağlayan, Mersin'de yapılan çalışmaların, tüm Türkiye için yapılmış çalışmalar olduğunu kaydetti. 

Çağlayan, ''Bugüne kadar göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakayı, duyarlılığı çok daha fazla göstermenizi rica ediyorum. Çok ciddi hedefimiz var. Çok büyük, ancak ulaşılabilir hedeflerimiz var. Şimdi 2023'e kilitlendiğimiz, 2023 hedeflerini ciddi şekilde tüm millet olarak, iktidar olarak benimsediğimiz 2023 hedeflerine ulaşmada, her birimize büyük görevler düşeceği bir ortama girmiş durumdayız'' dedi. 

Türkiye'nin bir taraftan ekonomik standartları yükselirken, bir taraftan da demokratik standartları her geçen gün yükselen bir ülke olduğuna dikkati çeken Çağlayan, şunları söyledi:

''Mersin'imiz de 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girme, 135 milyar dolar toplam mal ihracatını 500 milyar dolara çıkarma ve kişi başına gelirimizi 25 bin dolar üzerine çıkaracak 2 trilyon dolarlık bir milli gelire çıkma noktasında çok önemli görevler düşüyor. 81 ilimizin tamamında bu kalkınmayı, bu gelişmeyi hep birlikte yapacağız. İhracatın da bağlı olduğu bir Bakan olarak Türkiye'nin en büyük limanına sahip olan Mersin'in yapmış olduğu ihracat rakamını yetersiz buluyorum. Bunda katma değerli bir üretim yapısının olmayışının ciddi rolü var. Bundan dolayı biz Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli bir yere sahip olan yaş meyve-sebze konusundaki ihracat yapımızı daha fazla geliştirme kararlılığı içindeyiz. Programlarımızı buna göre yapıyoruz. Mesele sadece ürünü tarladan toplayıp göndermek değil, istihdama dönüştürme, katma değere dönüştürme konusu bizim için önemli olacaktır.''

Çağlayan, konuşmasının sonunda ''2023'e bize bu memleketi, bu ülkeyi, bu cennet vatanı armağan edenlere bir vefa borcu olarak inşallah biz de çok farklı, başı dik alnı açık, artık borç ve talimat almayan Türkiye'mizi gençlerimize bırakma azim ve kararlılığı içindeyiz'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 19.05.2012 05:31
Anahtar Kelimeler:
Ihracat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ