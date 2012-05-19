“İhracat rakamını yetersiz buluyorum“

MERSİN - Çağlayan, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde (AKİP) düzenlenen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. '

Katılımcılara, ''Yapılacak işleri halka anlatın, yapılamayacakları da neden yapılamayacağını net bir şekilde ifade edin. Halkla iç içe olun, ilişkilerinizi geliştirin'' talimatı veren Çağlayan, Mersin'de yapılan çalışmaların, tüm Türkiye için yapılmış çalışmalar olduğunu kaydetti.

Çağlayan, ''Bugüne kadar göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakayı, duyarlılığı çok daha fazla göstermenizi rica ediyorum. Çok ciddi hedefimiz var. Çok büyük, ancak ulaşılabilir hedeflerimiz var. Şimdi 2023'e kilitlendiğimiz, 2023 hedeflerini ciddi şekilde tüm millet olarak, iktidar olarak benimsediğimiz 2023 hedeflerine ulaşmada, her birimize büyük görevler düşeceği bir ortama girmiş durumdayız'' dedi.

Türkiye'nin bir taraftan ekonomik standartları yükselirken, bir taraftan da demokratik standartları her geçen gün yükselen bir ülke olduğuna dikkati çeken Çağlayan, şunları söyledi:

''Mersin'imiz de 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girme, 135 milyar dolar toplam mal ihracatını 500 milyar dolara çıkarma ve kişi başına gelirimizi 25 bin dolar üzerine çıkaracak 2 trilyon dolarlık bir milli gelire çıkma noktasında çok önemli görevler düşüyor. 81 ilimizin tamamında bu kalkınmayı, bu gelişmeyi hep birlikte yapacağız. İhracatın da bağlı olduğu bir Bakan olarak Türkiye'nin en büyük limanına sahip olan Mersin'in yapmış olduğu ihracat rakamını yetersiz buluyorum. Bunda katma değerli bir üretim yapısının olmayışının ciddi rolü var. Bundan dolayı biz Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli bir yere sahip olan yaş meyve-sebze konusundaki ihracat yapımızı daha fazla geliştirme kararlılığı içindeyiz. Programlarımızı buna göre yapıyoruz. Mesele sadece ürünü tarladan toplayıp göndermek değil, istihdama dönüştürme, katma değere dönüştürme konusu bizim için önemli olacaktır.''

Çağlayan, konuşmasının sonunda ''2023'e bize bu memleketi, bu ülkeyi, bu cennet vatanı armağan edenlere bir vefa borcu olarak inşallah biz de çok farklı, başı dik alnı açık, artık borç ve talimat almayan Türkiye'mizi gençlerimize bırakma azim ve kararlılığı içindeyiz'' dedi.