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İhracat desteğinde 3 ülke liste dışı

1989 yılından bu yana "ülke kredileri" adı altında destek sağlayan Eximbank, mevcut sisteminde değişikliğe gitti.

İhracat desteğinde 3 ülke liste dışı

1989 yılından bu yana "ülke kredileri" adı altında destek sağlayan Eximbank, mevcut sisteminde değişikliğe gitti.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 13:04
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İhracat desteğinde 3 ülke liste dışı
ANKARA - Türk ihracatçı ve müteahhitlerinin uluslararası pazardaki yatırımlarına kredi desteği sağlayan Türk Eximbank, daha önce sınırlı sayıda ülke yatırımlarına sağladığı desteği,  Ermenistan, Kuzey Kore ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi dışındaki bütün ülkelere yayma kararı aldı. 

AA muhabirinin Banka yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Eximbank geçen yıllarda belli sayıda ülke belirleyip, bu ülkelere ülke bazında kredi limiti tahsis ediyordu. Eximbank, ihracat açısından büyük öneme sahip bazı ülkelerin kapsam dışı kalması ve her ülke için ayrı ayrı limit belirlemenin zorluğu konusundaki eleştirileri dikkate alarak, yeni bir düzenlemeye gitti. 
Söz konusu sistem, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) resmi destekli ihracat kredilerine ilişkin ülke risk sınıflandırmaları esas alınarak hazırlandı. 
Sisteme göre tüm ülkeler 8 gruba ayrıldı. 0, 1, 2 ve 3'üncü grupta yer alan 65 ülke için grup limiti azami 1 milyar dolar olarak belirlendi. Bu ülkelerin ülke tavanı ise yeni sisteme göre 500 milyon dolar oldu. 
4. grupta ise 8 ülke yer aldı. Bu ülkelere grup limiti 700 milyon dolar, ülke tavanı da 315 milyon dolar olarak tahsis edildi. 5. grupta yer alan 17 ülke için de grup limiti 750 milyon dolar, ülke tavanı 300 milyon dolar oldu. 6 ve 7'inci grupta yer alan 76 ülke için ise birer milyar dolarlık grup limiti belirlenirken, 6'ıncı gruba 300, 7'inci gruba ise 250 milyon dolar ülke tavanı tahsis edildi. 
Böylece Eximbank, daha esnek ve şeffaf bir sisteme geçerken, tüm ülkeleri de OECD'nin sınıflandırılmasına göre kredi kapsamına almış oldu.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 05:04
Anahtar Kelimeler:
Ihracat
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