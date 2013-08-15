İhale iptal edilmedi, işlemler durduruldu

ANKARA





Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ulusal Karasal Sayısal TV Yayın Lisansı Sıralama ihalesinin iptal edilmediğini, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının uygulanması bağlamında işlemlerin durdurulduğunu bildirdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin, 22 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal (T1) Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesi ilanına ilişkin, 11 Temmuz'da yürütmeyi durdurma kararı verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anılan mahkeme kararının uygulanması kapsamında, Üst Kurulun 14 Ağustos 2013 tarihli kararıyla 16-17-18 Nisan 2013'te yapılan ulusal karasal sayısal televizyon yayın lisansı sıralama ihaleleri işlemlerinin durdurulması ve bu ihalelere teklif vermiş ve teminat yatırmış kuruluşların talepleri halinde teminatlarının iade edilmesi kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla kamuoyuna yansıdığı şekilde ihale iptal edilmiş olmayıp, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının uygulanması bağlamında işlemlerin durdurulması söz konusudur."