Iğdır'ın yöresel lezzetleri Avrupa pazarında

IĞDIR - "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır'da kurulan işletme, bölgenin yöresel lezzetlerini yöre geleneklerine göre hazırlayıp, Avrupa'nın farklı noktalarına ihraç ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde Nevruz Sadak isimli girişimci, yıllar önce göçtüğü Almanya'dan gelip memleketi Iğdır'da kurduğu fabrika ile yaklaşık 35 aileye istihdam sağlayarak yörenin ürünlerini dünya pazarına açıyor.

Fabrikada sadece kadınlar çalışıyor

Sadece kadınların çalıştırıldığı fabrikada, Iğdır'ın erişte, patlıcan közleme, acı biber reçeli, kayısı reçeli, turşu, biber, domates sosu ve salça gibi ürünleri başta olmak üzere onlarca yöresel üründen yıllık ortalama 500 ton üretilip, iç pazarda ve yurt dışında satışa sunuluyor.

Fabrika sorumlusu Neslihan Sadak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır ile özdeşleşmiş tatları, ev kadınlarının hazırladıkları yöntemlerle ürettiklerini söyledi.

Yapılan girişimle hem Iğdır'daki birçok insana iş imkanı sağlandığını hem de yörenin tatlarını evrensel bir şekilde tanıttıklarını anlatan Sadak, "Kendi doğup büyüdüğümüz Iğdır'ın topraklarında, tohumdan ürettiğimiz sebzeleri fabrikamızda aşamalardan geçirerek ihracat yapıyoruz, dünya pazarına sunuyoruz." dedi.

"Iğdır'ın ürünlerinin tanıtımına katkı sunmakta"

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Kamil Arslan, kurulan işletme ile bölge ürünlerinin de tanıtıldığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu işletme 2014 yılında hizmete girdi, bizde ITSO ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) olarak destek verdik. İşletmede meze, turşu, konserve ve püre başta olmak üzere yaklaşık 30 ürün üretiliyor. Burada ekim yapıp, tamamen doğal şekilde hazırlanıyor. Kendilerine ait bir markaları var ve Avrupa'nın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiriliyor. Bu kuruluş aynı zamanda her yıl yapılan Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Iğdır'ı temsil etmekte. Bu işletme Iğdır'da üretilen ürünlerin tanıtımına katkı sunmakta, Iğdır ürününün lezzetini kanıtlamaktadır. Çalıştırdıklarından ziyade ekim yaptırdıkları vatandaşlara da istihdam sağlamaktadırlar."

"Dünya genelinde 11 satış noktamız var"

İşletmenin üretim sorumlusu Aslıhan Sadak, sahip olduğu mikroklima iklimi ve toprak yapısı nedeniyle Iğdır'da birçok sebze ve meyve türünün üretildiğini söyledi.

Iğdır'da imal edilen ürünlerin aromasının tüketicilerin ilgisini çektiğini aktaran Sadak, şöyle konuştu:

"Burada tarladan sofraya kadar kendimiz işliyoruz, her şey organik. Kendi işlemimiz, tarlamız ve kendi ekinimiz. Burada ham maddemiz, elde ettiğimiz taze ürünlerimiz. Buradan oraya gönderiyoruz, 11 satış noktamız ve çok sayıda pazar payımız var. Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya ve bunların belirli şehirlerinde satış noktalarımız var. İmalathanemiz hem Iğdır'da hem de Münih'te var. Burada ürünleri konsantre ediyoruz, orada da yaptığımız ürünler işleniyor."