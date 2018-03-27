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İcralık otomobilleri ucuza alma vaadiyle dolandırıcılık iddiası

Antalya'da düzenlenen operasyonda, 12 kişiden 1 milyon 746 bin lira aldığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı .

İcralık otomobilleri ucuza alma vaadiyle dolandırıcılık iddiası

Antalya'da düzenlenen operasyonda, 12 kişiden 1 milyon 746 bin lira aldığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı .

27 Mart 2018 Salı 13:27
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İcralık otomobilleri ucuza alma vaadiyle dolandırıcılık iddiası

Antalya'da icra müdürlüklerinden satılan lüks otomobilleri ucuza alma vaadiyle dolandırıcılığa karıştığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 12 kişi, icra müdürlüklerinden satışa çıkan lüks arabaları ucuza satın alma vaadiyle dolandırıldıklarını öne sürdü.

Bunun üzerine başlatılan çalışmada, T.Ö. (22), O.Ö. (40), A.B.Y. (24), C.K. (36) ve Ş.B.Y. (31) gözaltına alındı.

Şüphelilerin 12 kişiden 1 milyon 746 bin lira aldığı iddia edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Antalyaİcralık Otomobiller
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