İç turizme sömestr desteği

Türkiye genelinde ilk, orta ve liselerde eğitim gören 18 milyon öğrencinin tatile çıktığı 26 Ocak-6 Şubat tarihlerini içeren sömestr tatili, başta kayak merkezleri olmak üzere iç turizmi önemli ölçüde hareketlendirdi.

Antalya'daki Saklıkent, Isparta'daki Davraz kayak merkezlerindeki otellerde doluluk oranları yüzde 100'e ulaşırken, sahil kesimlerde açık oteller, özellikle öğrencilere yönelik kamp faaliyetleriyle hareketlendi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, sömestr döneminde Antalya'ya okul organizasyonlarıyla bir miktar turist geldiğini söyledi. Duran, "Bazı okullar hem motivasyon hem ders programı gibi kamp organizasyonları düzenledi. Bu organizasyonların olduğu oteller yüzde 70-80 doluluk yakalayabildi. Kış otelleri, kayak merkezlerinde doluluk oranları yüzde 100'leri buldu, fakat Antalya merkezde böyle bir doluluk olmadı." diye konuştu.

Davraz'a 70 bin ziyaretçi

Toros Dağlarının zirvesinde kurulu 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi, kayak sezonun en yoğun dönemini geçirdi. Sömestr tatilinde otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı merkeze, kayak ve snowboard yapanlarla günübirlikçiler yoğun ilgi gösterdi.

Sömestr dönemi boyunca kar kalınlığının oteller bölgesinde 1,5, üst bölgelerde 3 metreyi bulunduğu merkezi, yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Tetik, sömestr döneminde merkezin kurulduğu günden bu yana en yoğun dönemini geçirdiğini söyledi.

Bodrum'da yüzde 15 turist artışı

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, sömestr tatilinde ilçede yüzde 15 turist artışının yaşandığını vurguladı.

Artışın kış döneminde açık olan işletmeleri memnun ettiğini kaydeden Özyurt, "Kış sezonunda Bodrum'da açık olan otellerimizin doluluk oranlarında sömestr bir miktar etkili oldu. Sömestrde özellikle Anadolu'dan gelen misafirlerimizin Bodrum'a gelmeleriyle birlikte ortalama yüzde 15 artış olmuştur. Bu da işletmelerimize kış döneminde destek vermiştir." dedi.

Kemer Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül de sömestr tatilinde Kemer bölgesinde geçen yıla göre iç pazarda az da olsa bir artış olduğunu söyledi.

Gül, sömestr tatilinde Kemer'de açık olan otellerin misafirlerini ağırladığını belirerek, "Bu yıl turizm sezonunun iç pazarda geçen yılın üzerine çıkacağını söyleyebiliriz." dedi.