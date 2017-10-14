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İBB'ye 6 metro hattı için dış borçlanma yetkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, ihalesi yapılan ve inşaatına başlanan 6 metro hattının finansmanı için 925 milyon avro borçlanma kararı aldı.

İBB'ye 6 metro hattı için dış borçlanma yetkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, ihalesi yapılan ve inşaatına başlanan 6 metro hattının finansmanı için 925 milyon avro borçlanma kararı aldı.

14 Ekim 2017 Cumartesi 11:24
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İBB'ye 6 metro hattı için dış borçlanma yetkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ihalesi gerçekleştirilen ve inşaatlarına başlanan 6 metro hattının finansmanı için belediyeye, 925 milyon avro (3 milyar 968 milyon 25 bin Türk lirası) borçlanma yetkisi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında yapılan Meclis toplantısında alınan karara göre, 12 milyar 859 milyon 636 bin 112 liraya ihale edilen 6 metro inşaatı için dış borçlanmaya gidilecek.

CHP'lilerin ret oyuna karşın oy çokluğuyla geçen karara göre, Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı için 120, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı için 170, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için 175, Kirazlı-Halkalı metro hattı için 170, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı için 70 ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hattı için 220 milyon olmak üzere toplamda 925 milyon avro dış finans bulunacak.

"İBB'nin borcu 16 milyar liraya ulaşacak"

Metro hatlarının inşaatı için gereken paranın bulunması için alınan karar, tartışmalara yol açtı.

CHP'li Meclis Üyesi Tarık Balyalı, Büyükşehir Belediyesi'nin yüklü bir borcun altına sokulduğunu savundu. Balyalı, 2017 yılı için Meclis'ten 4 milyar 600 milyon borçlanma yetkisi alındığını ve bu rakamın 2 milyar 811 milyon lirasının dış borçlanma için olduğunu söyledi.

6 metro hattının finansmanı için Meclis'ten geçirilen 925 milyon avroyla birlikte belediyeye verilen borçlanma yetkisinin 7 milyar liraya yaklaştığını, dolayısıyla 2017 yılı için öngörülen borçlanma miktarının aşıldığını savunan Balyalı, "Meclis'te kabul edilen dış borçlanma yetkisiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi hukuka aykırı davranmıştır. Borçlanma yetkisi aşılmıştır. Bu şartlarda 2017 yılı sonunda belediyenin borcu 16 milyar liraya ulaşacak." dedi.

Metro hatları için 13 milyar liranın kullanılacağını, yapılacak yeni borçlanmalarla Büyükşehir Belediyesi'nin mali yükünün çok ağırlaşacağını ileri süren Balyalı, "Belediyenin gelir bütçesi yaklaşık 14 milyar liradır. 2019 sonunda neredeyse gelirimizin 2 katı borcumuz olacak. Biz meseleyi hem Meclis'in yetkisi olmaması açısından hem de finans kaynaklarının yanlış kullanılması açısından değerlendiriyoruz. Bu kadar büyük projeler sadece borç alarak gerçekleştirilemez. Büyükşehir Belediyesi kaynaklarını daha verimli kullanarak, daha az borç alarak bu projeleri sonuçlandırmalıdır." diye konuştu.

"Borçlanma yetkisi aşılmamıştır"

AK Partili Meclis Üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Erdal Yılmaz ise borçlanma yetkisi kesinlikle aşılmadığını belirtti.

"Meclis'ten bu kararın geçmesi, direkt kredi alınabileceği anlamına gelmiyor." diyen Yılmaz, "Yüksek teknoloji için gereksinimler farklıdır. Borçlanma için Hazine Müsteşarlığı'ndan görüş ve izin gerekiyor. Burada peyderpey ve ihtiyaca göre bankalarla pazarlık yapmaya başlarız, ondan sonra borç alma aşamasına geçeriz." ifadelerini kullandı.

Meclis kararıyla Belediye Başkanı'na dış borçlanma yetkisi verildiğini, bunun ne zaman ve ne şekilde kullanılacağının Başkan'ın inisiyatifine bağlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada söz konusu 6 metro hattının toplam bedeli yaklaşık 13 milyar liradır. Bu yüksek bir rakamdır. Geçmişten beri metro hatları hep borçlanmayla yapılıyor. Önemli olan zamanı iyi kullanmaktır. Yatırım planında yapılan işler, zamanında biter. 2017 bütçesine bakıldığında öngörülen yaklaşık 4 milyar 600 milyonluk bir borçlanma söz konusudur. Bu öngörülmüş ve yatırımlar buna göre yapılıyor. Burada herhangi bir sapma söz konusu değildir. Bir yetki aşımı da yoktur."

AA

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Istanbul Büyükşehir BelediyesiKaynarca-Pendik-Tuzla Metro HattıÇekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro HattıÜmraniye-Ataşehir-Göztepe Metro HattıMetro Hattı
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