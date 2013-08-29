Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

HÜRKUŞ pilotundan tam not aldı

Türkiye'nin ilk temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'un test pilotu Murat Özpala, uçağın kumandalara çok güzel tepki verdiğini, 1600 beygirlik motorun ise yüksek bir kalkış performansı sağladığını belirtti.

HÜRKUŞ pilotundan tam not aldı

Türkiye'nin ilk temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'un test pilotu Murat Özpala, uçağın kumandalara çok güzel tepki verdiğini, 1600 beygirlik motorun ise yüksek bir kalkış performansı sağladığını belirtti.

29 Ağustos 2013 Perşembe 16:52
2644 Okunma
HÜRKUŞ pilotundan tam not aldı
ANKARA 

Türkiye'nin ilk temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'un test pilotu Murat Özpala, uçağın mühendislerin hesapladığı gibi kumandalara çok güzel tepki verdiğini, 1600 beygirlik motorun ise yüksek bir kalkış performansı sağladığını belirtti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim ve silahlı hafif yakın hava desteği uçağı ihtiyaçları için TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen HÜRKUŞ, Kazan tesislerinde bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 

33 dakika havada kaldı

HÜRKUŞ isminin 78 yıl aradan sonra yeniden göklerle buluştuğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sabah 07.30’da motor çalıştıran HÜRKUŞ, 07.35’te uçuş kulesinden gerekli izinleri aldıktan sonra havalandı. Toplam 33 dakika havada kalan HÜRKUŞ, 9500 feet yüksekliğe tırmanarak kumanda yüzeylerinin ilk kontrollerini tamamladı. Planlamalara uygun olarak tüm uçuşu iniş takımları açık olarak yapan HÜRKUŞ, başarılı bir iniş gerçekleştirdi."

Uçuşu gerçekleştiren TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala, uçağın mühendislerin hesapladığı gibi kumandalara çok güzel tepki verdiğini, 1600 beygirlik motorun ise yüksek bir kalkış performansı sağladığını ifade etti.

İlk uçuş, proje çalışanları, bazı devlet yetkilileri ve Vecihi Hürkuş’un kızı Gönül Hürkuş Şarman tarafından izlendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetlemeler sonucunda başlatılan test sürüşü, yüzlerce uçuş sonrasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının vereceği sertifika ile tamamlanacak. HÜRKUŞ, dünya satışları için Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi (EASA) tarafından da sertifikalandırılacak.

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 16:53
Anahtar Kelimeler:
PilotKumanda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ