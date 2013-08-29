HÜRKUŞ pilotundan tam not aldı

ANKARA

Türkiye'nin ilk temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'un test pilotu Murat Özpala, uçağın mühendislerin hesapladığı gibi kumandalara çok güzel tepki verdiğini, 1600 beygirlik motorun ise yüksek bir kalkış performansı sağladığını belirtti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim ve silahlı hafif yakın hava desteği uçağı ihtiyaçları için TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen HÜRKUŞ, Kazan tesislerinde bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

33 dakika havada kaldı

HÜRKUŞ isminin 78 yıl aradan sonra yeniden göklerle buluştuğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sabah 07.30’da motor çalıştıran HÜRKUŞ, 07.35’te uçuş kulesinden gerekli izinleri aldıktan sonra havalandı. Toplam 33 dakika havada kalan HÜRKUŞ, 9500 feet yüksekliğe tırmanarak kumanda yüzeylerinin ilk kontrollerini tamamladı. Planlamalara uygun olarak tüm uçuşu iniş takımları açık olarak yapan HÜRKUŞ, başarılı bir iniş gerçekleştirdi."

Uçuşu gerçekleştiren TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala, uçağın mühendislerin hesapladığı gibi kumandalara çok güzel tepki verdiğini, 1600 beygirlik motorun ise yüksek bir kalkış performansı sağladığını ifade etti.

İlk uçuş, proje çalışanları, bazı devlet yetkilileri ve Vecihi Hürkuş’un kızı Gönül Hürkuş Şarman tarafından izlendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetlemeler sonucunda başlatılan test sürüşü, yüzlerce uçuş sonrasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının vereceği sertifika ile tamamlanacak. HÜRKUŞ, dünya satışları için Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi (EASA) tarafından da sertifikalandırılacak.