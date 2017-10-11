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HÜRJET'in yetenekleri netleşiyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın jet versiyonu olarak başlattığı HÜRJET Projesi'nde detaylar netleşiyor.

HÜRJET'in yetenekleri netleşiyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın jet versiyonu olarak başlattığı HÜRJET Projesi'nde detaylar netleşiyor.

11 Ekim 2017 Çarşamba 10:52
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HÜRJET'in yetenekleri netleşiyor

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ/TAI), Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın (HÜRKUŞ) jet versiyonu olarak başlattığı HÜRJET Projesi'nde detaylar netleşiyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in ağustos ayında duyurduğu, konsept tasarımları ise geçen ay ortaya çıkan HÜRJET Projesi'ne yönelik ön çalışmalar devam ediyor.

Şirket, mevcut ihtiyaçlar ve pazar koşullarını değerlendirerek kendi inisiyatifiyle başlattığı projeyi, Jet Eğitim ve Yakın Hava Destek Uçağı Geliştirme Projesi adı altında yürütecek.

HÜRJET'in, Türk Hava Kuvvetlerinin jet eğitim uçağı olarak T-38 uçaklarının yerine hizmete girmesi ve geleceğin savaş pilotlarını yetiştirmesi hedefleniyor.

HÜRJET'in 3 bin kilogram faydalı yük kapasitesine sahip hafif taarruz uçağı versiyonlarının Türkiye ve yakın coğrafyada yakın hava destek görevlerinde kullanılmak üzere silahlandırılması öngörülüyor.

Uçak, 1,2 mach hız, 45 bin feet irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak, son teknoloji görev ve uçuş sistemleriyle donatılacak.

Yoğun talep bekleniyor

TUSAŞ yetkilileri, HÜRJET Projesi'ni Türkiye'de havacılık sanayisinin gelişimi açısından oldukça önemli görüyor. Projenin, başarılı sonuçlar alınan ve yeni versiyonlarla sürdürülen HÜRKUŞ ile çalışmaları devam eden Milli Muharip Uçak Projesi arasındaki sanayi geçişini sağlayacağı belirtiliyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yönetim Kurulunun onayıyla projeye başlandığını ve 6 aylık ön çalışma dönemi için bütçe tahsis edildiğini açıklamıştı.

Proje için devletten sipariş beklediklerini belirten Kotil, mevcut ihtiyaçlar göz önüne alındığında HÜRJET'e yoğun talep gelmesini öngördüklerini kaydetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
HÜRJETYetenekTürk Havacılık Ve Uzay Sanayii AŞ
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