Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100084
ALTIN
141.127
DOLAR
3.6267
STERLIN
4.6655
EURO
4.1314
Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Malatya'da
Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Malatya'da
Rooney 13 yıl sonra yuvaya döndü
Rooney 13 yıl sonra yuvaya...
Mandaların yolculuğu
Mandaların yolculuğu
Kick boksta hedef zirve
Kick boksta hedef zirve
"Vay Be" Nilay 
"Vay Be" Nilay

Hurda gemilerden ekonomiye 1 milyar liralık katkı

Ekonomik ömrünü tamamlayan toplam 604 bin ton ağırlığındaki 121 gemi geçen yıl geri dönüştürülerek, ekonomiye yaklaşık 1 milyar lira katkı sağlandı.

Hurda gemilerden ekonomiye 1 milyar liralık katkı

Ekonomik ömrünü tamamlayan toplam 604 bin ton ağırlığındaki 121 gemi geçen yıl geri dönüştürülerek, ekonomiye yaklaşık 1 milyar lira katkı sağlandı.

09 Temmuz 2017 Pazar 18:01
12 Okunma
Hurda gemilerden ekonomiye 1 milyar liralık katkı

ANKARA  - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde geçen yıl 604 bin ton ağırlığında 121 gemi geri dönüştürüldü. Bu hurda gemilerden elde edilen çelikle ekonomiye yaklaşık 1 milyar lira katkı yapıldı.

AA muhabirinin Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ekonomik ömrünü tamamlayarak seferden çekilen gemilerin yüzde 98'i çelikten oluşuyor. Gemilerin geri dönüşümün ardından elde edilen hurda parçaları çelik hammaddesi olarak demir çelik fabrikalarına kazandırılıyor.

Bu kapsamda, dünyada beşi Avrupa Birliği üyesi olmak üzere 16 ülkede gemi geri dönüşümü yapılıyor.

Türkiye'de ise gemi geri dönüşüm faaliyetleri sadece Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde yürütülüyor. Hurda gemiler, bu bölgedeki lisanslı 22 firma tarafından geri dönüştürülüyor.

Ekonomi kadar çevresel açıdan da değer taşıyan hurda gemilerin 121'i geçen yıl geri dönüştürüldü. Toplam 604 bin ton ağırlığındaki gemilerden ekonomiye yaklaşık 1 milyar lira katkı sağlandı.

2017'de hurda gemilerden ekonomiye 81 milyon dolar

Türkiye, gemi geri dönüşümü sayesinde bir yandan demir çelik sektörünün ihtiyacının büyük bir bölümü karşılarken, diğer yandan da hurda demir çelik için yurt dışına ödenen parasal değerden de ciddi oranda tasarruf etti.

Bu çerçevede gemi geri dönüşüm sektörünün 2017'nin ilk beş ayında ekonomiye sağladığı katkı 81 milyon dolara ulaştı.

Bakanlık yetkilileri, yıl sonu itibarıyla bu rakamın katlanarak artacağının öngörüldüğünü kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
HurdaÖnce Vatan GazetesiEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tek Kredi ile Tüm Borçlarınız Tek Bir Çatı Altında
Tek Kredi ile Tüm Borçlarınız Tek Bir Çatı Altında
Albayrak: Türkiye enerjide en önemli bölgesel aktörlerden biridir
Albayrak: Türkiye enerjide en önemli bölgesel aktörlerden biridir
Paranın anayasasına yeni düzen
Paranın anayasasına yeni düzen
"Muharip gemi ihraç edecek duruma geldik"
"Muharip gemi ihraç edecek duruma geldik"
'Kırmızı ette fiyatlar düşmeli'
'Kırmızı ette fiyatlar düşmeli'
Malatya kayısısına AB tescili
Malatya kayısısına AB tescili

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ