Hükümetin teklifi 14 Mayıs'ta

ANKARA - Memurların toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri sendikalarıyla Hükümet arasındaki ikinci oturum başladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, kamu görevlileri sendikaları heyetine Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu işveren heyetine ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlık yapıyor.

Bakan Çelik, kamu görevlileri sendikalarıyla Hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, ilk toplantıda görüşmelerin çalışma takviminin belirlendiğini hatırlattı.

Çelik, bu çerçevede kamu görevlileri sendikaları heyetiyle toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci oturumunu bugün gerçekleştirdiklerin belirtti.

30 Nisan'daki ilk toplantıda kamu işveren heyeti ve kamu görevlileri sendikaları heyetinin oluşturduğu teknik heyetin çalışma yapacağını ifade ettiklerini anımsatan Çelik, teknik heyetin bu süre içerisinde çalışmalarını tamamladığını dile getirdi.

Bugün ve yarın hizmet kollarına ilişkin taleplerin değerlendirileceğine işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

''Çalışma takvimimize göre yarın ayrıca genel konulara ilişkin bir komisyon oluşturacağız ve 14 Mayıs Pazartesi günü genele ilişkin taleplerin değerlendirilmesine başlayacağız. Ayrıca 14'ünde kamu işveren heyetinin teklifini de sizlere, heyete takdim etmiş olacağız. Mayıs'ın 16 ve 17'sinde ise hem hizmet kollarına ilişkin hem de genele ilişkin tabloyu hep birlikte değerlendirmiş ve görmüş olacağız. Umuyorum ki kamu çalışanlarının beklentilerine cevap verecek bir süreci hep birlikte tamamlamış oluruz. Zaten bu sürecin bir aylık bir süreç olduğunu da bir kez daha ifade ediyorum. Ve ikinci buluşmamızın başarılı geçmesini temenni ediyorum.''