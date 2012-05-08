Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Hükümetin teklifi 14 Mayıs'ta

Bakan Çelik, memurlarla Hükümet arasındaki toplu sözleşme sürecinde, kamu işveren heyetinin teklifini 14 Mayıs'ta takdim edeceğini söyledi.

Hükümetin teklifi 14 Mayıs'ta

Bakan Çelik, memurlarla Hükümet arasındaki toplu sözleşme sürecinde, kamu işveren heyetinin teklifini 14 Mayıs'ta takdim edeceğini söyledi.

08 Mayıs 2012 Salı 11:15
444 Okunma
Hükümetin teklifi 14 Mayıs'ta
ANKARA - Memurların toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri sendikalarıyla Hükümet arasındaki ikinci oturum başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, kamu görevlileri sendikaları heyetine Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu işveren heyetine ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlık yapıyor.
Bakan Çelik, kamu görevlileri sendikalarıyla Hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, ilk toplantıda görüşmelerin çalışma takviminin belirlendiğini hatırlattı.
Çelik, bu çerçevede kamu görevlileri sendikaları heyetiyle toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci oturumunu bugün gerçekleştirdiklerin belirtti.
30 Nisan'daki ilk toplantıda kamu işveren heyeti ve kamu görevlileri sendikaları heyetinin oluşturduğu teknik heyetin çalışma yapacağını ifade ettiklerini anımsatan Çelik, teknik heyetin bu süre içerisinde çalışmalarını tamamladığını dile getirdi.
Bugün ve yarın hizmet kollarına ilişkin taleplerin değerlendirileceğine işaret eden Çelik, şöyle konuştu:
''Çalışma takvimimize göre yarın ayrıca genel konulara ilişkin bir komisyon oluşturacağız ve 14 Mayıs Pazartesi günü genele ilişkin taleplerin değerlendirilmesine başlayacağız. Ayrıca 14'ünde kamu işveren heyetinin teklifini de sizlere, heyete takdim etmiş olacağız. Mayıs'ın 16 ve 17'sinde ise hem hizmet kollarına ilişkin hem de genele ilişkin tabloyu hep birlikte değerlendirmiş ve görmüş olacağız. Umuyorum ki kamu çalışanlarının beklentilerine cevap verecek bir süreci hep birlikte tamamlamış oluruz. Zaten bu sürecin bir aylık bir süreç olduğunu da bir kez daha ifade ediyorum. Ve ikinci buluşmamızın başarılı geçmesini temenni ediyorum.''

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 03:15
Anahtar Kelimeler:
Hükümet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ