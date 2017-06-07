Huawei ve Vodafone Türkiye'de "TechCity2.0" projesini başlattı

Huawei ve Vodafone Türkiye, dünyanın önemli başkentlerinin teknolojik altyapısını dönüştürmek amacıyla başlatılan "TechCity" (Teknoloji Şehri) projesinin ikinci aşaması için işbirliği anlaşması imzaladı. İstanbul'daki megakent sorunlarına çözümler üreten TechCity2.0 projesi; yenilikçi teknoloji ve hizmetler sunarak şehir hayatını kolaylaştırıyor ve iletişim deneyimini geliştiriyor.

[07 Haziran 2017 / Türkiye, İstanbul] Huawei ve Vodafone Türkiye, TechCity2.0 Projesini İstanbul'da başlattı. Bu yeni proje, Türkiye'nin dijitalleşmesine öncülük eden, hem gelecek teknolojilerdeki liderliğini hem de dikey yapıyı ve toplumsal değerleri geliştiren Vodafone Türkiye ile her iki tarafın da daha geniş bir işbirliği yapmasını sağlayacak.

TechCity2.0 Projesi ile her iki şirket de sadece yeni teknolojileri sağlamak ve bunları ticari olarak devreye almak için işbirliği yapmayı sürdürmekle kalmayacak; aynı zamanda çeşitli teknoloji ve çözüm kümeleri sunarak ticari başarı ve sosyal değerlerin gelişmesini sağlayacak. Proje anlaşması, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ve Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölge Başkanı James Chen tarafından imzalandı. İstanbul, Mayıs 2016'da dünyanın önde gelen 14 Teknokent’inden (TechCity) biri seçilmişti. Proje, İstanbul'daki megakent sorunlarına çözümler üretiyor; yenilikçi teknoloji ve hizmetler sunarak hayatı kolaylaştırarak, iletişim deneyimini geliştiriyor.

TechCity bazı ileri teknolojileri devreye soktu

TechCity projesi geçen yıl bazı ileri teknolojileri Türkiye'de başarıyla devreye soktu. Vodafone Türkiye sponsorluğundaki Beşiktaş stadyumunda TechCity projesi kapsamında 4*4 MIMO ve CRAN teknolojisi kullanıldı. Bu sayede stadyumu dolduran binlerce kişiye mükemmel bir kapasite ve hız sağlandı. Stadyumun mağazasında, Huawei Lampsite baz istasyonuyla dünyanın ilk ticari lisanslı ve lisanssız bantlarını (LAA 3CC) birleştiren (LAA CC) teknolojisi kullanılarak 400Mbps hızlarına ulaşıldı. Kapsama alanı ve kapasiteyi artırmak için DRAN ve Easy Macro çözümleri kullanılarak, üniversite alanları, oteller, konser, sosyal etkinlik alanları ve çok kalabalık ulaşım yolları gibi yoğun alanlarda en iyi internet deneyimi sağlandı.

Vodafone Türkiye ve Huawei, GL frekans (spektrum) paylaşım çözümünün dünyadaki ilk denemesini Vodafone'un İstanbul'daki ticari ağlarında yakın zamanda gerçekleştirdi. Bu yenilikçi çözüm, hem LTE veri hızını hem de hücre kapasitesini artıran GSM ve LTE arasındaki frekans paylaşımını mümkün kılıyor. LTE, 5M ile karşılaştırıldığında, LTE tepe noktası oranı yaklaşık yüzde 80 artıyor. Bu da müşterilerin daha yüksek hızlara ulaşmasını ve daha iyi bir 4.5G deneyimi yaşamalarına imkân sağlıyor.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan: “Proje, dijital hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olacak”

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Vodafone'un küresel stratejik ortaklarından Huawei ile olan işbirliğini, İstanbul'da en iyi mobil teknolojilerini sunmayı sürdürecek şekilde genişletmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Vodafone olarak, her ülkenin vatandaşlarının ve işletmelerin, saniyede 1 gigabitlik yaygın bağlanabilirlik, düşük gecikme süresi ve güvenilir performans sağlayan sağlam, gelecekte de kullanılabilir sabit ve mobil teknolojilerden yararlanılan bir Gigabit Toplumu olmayı hedeflemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada, gelecekte 5G teknolojileri ile elde edeceğimiz yüksek verimlilik ve kapasite çok önemli hale gelecek. Vodafone, müşterilerine yüksek verimlilik ve kapasite sunmak için dünya çapında 5G teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük ediyor. Gigabit Toplumu’nun gelecekteki uygulamaları için gerçek sağlayıcıların fiber optik, nesnelerin interneti ve 4.5G-5G mobil teknolojileri olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin dijitalleşmesine öncülük eden bir şirket olarak, müşterilerimize mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunma çabamızı sürdürüyoruz. Huawei ile başlattığımız TechCity2.0 Projesi, İstanbul'daki müşterilerimize hizmetler ve yenilikler sunarak bu hedefleri gerçekleştirmemize yardımcı olacak” dedi.

Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Başkanı James Chen: “Projede ileri teknolojileri deniyoruz”

Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Başkanı James Chen, “TechCity projesi, Huawei'nin operatörlerle birlikte ileri teknolojilerin denendiği, ticari başarı gösterme ve toplumsal sorumluluk almak için çok önemli bir platform. TechCity projesini Vodafone Türkiye ile beraber ticari ağlara taşımaktan mutluluk duyuyoruz ve son bir yıl içinde tatmin edici bir performans aldık. Huawei, müşterilerin ticari başarısını güvence altına almak için teknik yenilikler sunmaya kendini adamıştır. TechCity2.0 projesi, Vodafone Türkiye'nin daha iyi bağlantılı bir şehirde genişbant, sayısallaştırma ve sosyal güvenlik konularındaki liderliğini korumasına destek olacak” dedi.