'Hoşgörü kenti'nde hedef 2 milyon turist

Farklı dine mensup insanların bir arada barış içinde yaşadığı, aynı caddede cami, kilise ve havranın bulunduğu, ezan ile çan seslerinin adeta birbirine karıştığı "hoşgörü kenti" Hatay'da, turizm alanındaki yatırımlarla turist sayısının iki yıl içinde 2 milyona ulaşması hedefleniyor.

Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay, dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre, mozaik zenginliğiyle dünyada önemli yere sahip Hatay Müzesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin mezarlarının bulunması nedeniyle hem Müslümanlar hem de Hristiyanların dikkatini çeken, Anadolu'nun en eski camisi Habib-i Neccar başta olmak üzere birçok tarih ve kültürel değeri bünyesinde barındırıyor.

Samandağ'daki St. Simon Manastırı, Payas'taki Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, dünyada ilk ışıklandırmanın yapıldığı Kurtuluş Caddesi ile de dikkati çeken "hoşgörü kenti", turizmden hak ettiği payı almak istiyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Bu yıl 50 milyon lira yatırım yapacağız. Mozaik zenginliğiyle dikkati çeken Hatay Müzesi'nin ikinci kısmını tamamlayacağız. Ayrıca Payas'taki kalenin restorasyonunu yapacağız. Uzun Çarşı'yı tarihteki ihtişamına kavuşturmak için projemiz olacak. Kırıkhan ve Reyhanlı'da Kültür Han projelerimiz var. Bu hanlar, gelenekle geleceği buluşturan, medeniyetimizin çok önemli unsurları. Burada, dükkanlar olacak, bin kişilik konferans salonu, şehir müzesi, sergi salonu yer alacak." ifadelerini kullandı.