Hollandalı şirketler Türkiye'ye geliyor

Hollanda Başbakan Yardımcısı Maxime Verhagen, Hollandalı işadamlarıyla birlikte İstanbul'da işbirliği fırsatlarını görüşecek.



Yaratıcı endüstriler, denizcilik ve savunma sektörlerinde uzmanlaşmış 45 Hollandalı şirketten oluşan heyet 23-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında İstanbul'u ziyaret edecek.

Hollanda Yatırım Ajansı açıklamasına göre, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin 400. yılı çerçevesinde gerçekleşecek ekonomi heyetine katılan Hollandalı firmalar, eşleştirme toplantılarıyla Türk şirketlerle işbirliği fırsatlarını araştıracaklar.

Ziyaret kapsamında Verhagen'in, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la da görüşeceği belirtildi.