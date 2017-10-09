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Hobi olarak 'servet' yetiştiriyor

Tekirdağ'da hobi olarak tavuk yetiştiriciliğine başlayan Öveç'in beslediği siyah renkli Ayam Cemani cinsi tavuklar, görünüşlerinin yanı sıra yüksek fiyatlarıyla da dikkati çekiyor.

Hobi olarak 'servet' yetiştiriyor

Tekirdağ'da hobi olarak tavuk yetiştiriciliğine başlayan Öveç'in beslediği siyah renkli Ayam Cemani cinsi tavuklar, görünüşlerinin yanı sıra yüksek fiyatlarıyla da dikkati çekiyor.

09 Ekim 2017 Pazartesi 12:26
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Hobi olarak 'servet' yetiştiriyor

Kökeni Endonezya olan, Amerika ve Avrupa'da son 20 yıldır bilinen ve hobi amaçlı yetiştirilen Ayam Cemani cinsi siyah renkli tavuklar, hem görünüşleri hem de 9 bin liraya kadar çıkan satış fiyatlarıyla dikkati çekiyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hobi olarak tavuk yetiştiriciliğine başlayan Ümit Öveç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslında mermer işiyle uğraştığını, iş yerinin bahçesinde küçük bir alanda tavuk beslediğini söyledi.

Endonezya'da yetiştirilen Ayam Cemani cinsi tavuğun, çok nadide bir tür olduğunu, etinin ve yumurtasının dünyada büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Öveç, bu türden şu anda elinde 1 horoz, 4 de tavuk bulunduğunu kaydetti.

Öveç, farklı görüntüsü ve pahalı olmasının yanı sıra Ayam Cemani tavuğunun sağlığa faydalı olduğu yönünde bilgiler edindiklerini anlatarak, "Ayam Cemani olarak bilinen Endonezya kökenli tavuk cinsinin kemikleri, kas yapısı ve organları dahi siyah. Dünyanın en güzel tavuk türlerinden biri olarak adlandırılan siyah tavuk, görenleri hayran bırakıyor. Aynı zamanda eti de sağlığa faydalı." diye konuştu.

"Yumurtayı 25 liradan satıyoruz"

Öveç, tavuk yetiştiriciliğine 1 yıl önce hobi olarak başladığını, daha sonra 1 horoz, 4 tane de Ayam Cemani cinsi tavuğu kümesine kattığını aktararak, amacının bu cinse özel çiftlik kurmak olduğunu kaydetti.

Tavuğun yumurtasını Endonezya'dan getirttiklerini, daha sonra kuluçka makinesi ile tavuklar ile horoza sahip olduklarını anlatan Öveç, "Tavuklar şu anda anaç halinde. Şu anda günde 4 yumurta alıyoruz. Elde ettiğimiz yumurtayı 25 liradan satıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kemik iliği bile siyah"

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veterinerlik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr Doğan Narinç, Ayam Cemani cinsi egzotik tavuk ırkının kökeninin Endonezya'nın Java Adası olduğunu söyledi.

Endonezya dilinde "Ayam"ın tavuk, "Cemani"nin ise tamamen siyah anlamını taşıdığını dile getiren Narinç, "Bu tavukların siyah renkleri, siyah pigment hücrelerinin çoğalmasını sağlayan 'fibromelanosis' olarak bilinen genel bir özellikten gelmektedir ve bu özellik bir genin mutasyonuyla ilk olarak 800 yıl önce Asya kıtasında ortaya çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Narinç, bu tavukların derisinin, gagasının, tüylerinin, dilinin, bacaklarının, ayaklarının, etlerinin, kemiklerinin ve organlarının, hatta kemik iliğinin bile siyah olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaAyam CemaniSiyah Renkli TavukTavuk
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