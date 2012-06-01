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Hindistan'da ekonomik tedbirler

Yetkililerin 5 yıldızlı otellerde toplantı yapması yasaklandı

Hindistan'da ekonomik tedbirler

Yetkililerin 5 yıldızlı otellerde toplantı yapması yasaklandı

01 Haziran 2012 Cuma 09:42
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Hindistan'da ekonomik tedbirler

Son 9 yılın en kötü ekonomi performansını gösteren Hindistan Hükümeti, ekonomik tedbirler çerçevesinde yetkililerin 5 yıldızlı otellerde toplantı yapmasını yasakladı.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre hükümet, yeni mevkilerin oluşturulmasını da yasaklarken, yetkililerin yurt dışı gezilerine kısıtlama getirdi.
Hindistan Maliye Bakanlığı'nın diğer bakanlıklar ve kurumlara gönderdiği genelgeyle yeni araç alımları da yasaklandı.
Tedbirlerin amacının mevcut mali yılda plan dışı harcamalarda yüzde 10'a kadar düşüş sağlamak olduğu belirtildi.
Ekonomik tedbirler, ülkede ekonomik büyümenin 9 yılın en düşük seviyesine indiği, rupinin dolar karşısında değer kaybettiğinin açıklanmasının ardından geldi.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 01:43
Anahtar Kelimeler:
HindistanOtelEkonomik Tedbir
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