"Hiçbir ülkeyle ticari ilişkilerimiz masada olmayacak"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığının e-ticaret platformuna toplu üyeliklerine yönelik verdiği destekle ilgili ayrıntıların kamuoyu ile paylaşıldığı "e-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği" başlıklı basın toplantısına katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2016 Aralık ayı işsizlik rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede istihdamın önemine değindi.

Türkiye'yi pozitif anlamda bir büyüme aralığına ulaştırmak gerektiğini dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:

"Hükümet olarak şu anda topyekun seferberliğimiz Türkiye'de istihdamın, büyümenin artırılması, üretimin ve sanayi, reel sektör anlamında yatırımların artırılmasıyla ilgili de çok yoğun bir çalışmamız var. Onun için Türkiye'de ihracat seferberliğinin önemini artırıyoruz. Yüzde 15 ihracat artışı demek Türkiye'de üretimin bu kadar çok artması, istihdamın artması demek.

İşsizlik bizim en önemli problemlerimizden bir tanesi. Ama bunu yaparken de şuna özellikle dikkat edeceğiz; bunu özel sektör eliyle çözeceğiz. Özel sektör, üretim ve hizmetler sektörü eliyle çözeceğiz. En kolay dokunabileceğimiz alan ihracat yani en hızlı bir şekilde hareketlendirebileceğimiz alan. Oradan başladık, diğer alanlarda devam edeceğiz. Kamuyu bu istihdamda olabildiğince düşük payda tutarak yani kamunun istihdama destek vermesi enstrümanını mümkün olursa hiç kullanmadan reel sektör eliyle yapmak istiyoruz."

"Babaanneye maaş doğruma gelmiyor"

Zeybekci, "Babaanne Projesi"nde maaş almaya hak kazananların açıklandığının hatırlatılması ve ekonomiye katkı yapıp yapmayacağının sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Eminim ekonomiye bir katkısı olacak da, benim şahsi görüşüm, Nihat Zeybekci olarak görüşüm; bir babaanneye torununa baktığı için para vermek pek doğruma gelmiyor. Onu söyleyeyim. Bizim değerlerimiz var, Türkiye olarak bizim aile, o sevgi, o içtenlikle ilgili biraz hafif şey yaptığım bir konu o. Ama ekonomik anlamda her halde artı bir desteği, katkısı olacağı da kaçınılmazdır. Annelerin çalışmakla ilgili fırsat bulmaları anlamında da pozitif görüyorum."

"Ekonomik yaptırım olmayacak"

Zeybekci, Hollanda'ya ekonomik yaptırımların olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, ülkeler arasında ekonomik, diplomatik anlamdaki iyi ilişkilerin kurulmasının yüzyıllar sürdüğünü aktardı.

Şu anda iki ülke arasındaki ilişkilerin temelinin 400 yıl geriye dayandığını dile getiren Zeybekci, bugüne kadar iki ülkenin hemen hemen sıfır sorunla geldiğini vurguladı.

Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Türk vatandaşlarına yönelik uygulamalarından bahseden Zeybekci, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının, özellikle bir bayan bakanının tabi olduğu o uygulamaları kabul etmek mümkün değil. Bunun hesabı mutlaka sorulacak. Ama bunun hesabı hukuki platformlarda sorulacak, diplomatik platformlarda sorulacak. Bakanımıza silah doğrultarak yani ekibine silah doğrultarak oradaki yapılan uygulama... Dokunulmazlığı var hiçbir şekilde dokunmazsınız, ne aracına dokunabilirsiniz ne de kendisine hiçbir şekilde 'şöyle yap' diyemezsiniz. Tüm dünyadaki diplomatik terbiyeye aykırı olan bu uygulamaları kendi mecrasında Türkiye olarak mutlaka karşılık verilecektir. Hukuki bütün haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır. Oradaki vatandaşlarımızın tabi oldukları uygulamalarla ilgili hukuki anlamdaki bütün süreçler sonuna kadar götürülecektir.

Ama bunu ekonomik anlamda diğer platformlara taşımak demek inanın bu algı operasyonlarını yani 23 Temmuz günü darbeden bir hafta sonra Türkiye'de darbenin başarısız olmasının, demokrasinin sonu olarak gören Almanya'da yayın yapan bir dergiyi alıp da bunun tüm Almanya’ya, Alman halkına ve devletine mal etmek yanlış olur. Ve bu algı operasyonunu yürüten terör örgütlerinin de bizden istedikleri de bu. Bizden bekledikleri de bu. Ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerimizde bunun bir şeklide etkilenmesi ve sonuçlarının olması. Net olarak söylüyorum, hiçbir ülke ile Hollanda dahil olmak üzere bu süreçte ekonomi ve ticari ilişkilerimiz masada olmayacak."

"TCMB'nin aldığı kararları destekliyoruz"

Zeybekci, yarın TCMB'nin faiz kararını açıklayacağının hatırlatılması üzerine, "Merkez Bankamızın bu süreçteki kararlarını destekliyoruz. Para piyasalarıyla ilgili eli son derece güçlü ve enstrümanları da son derece çeşitlidir. Vereceği kararlar ve atacağı adımlar konusunda bağımsızdır ve destekliyorum ben. Merkez Bankamızın arkasındayız." diye konuştu.