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Hibrit araç satışında artış

Hibrit araç satışı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121,5 artarak bin 247 adede ulaştı. Bu dönemde yüzde 100 elektrikli 48 araç satıldı.

Hibrit araç satışında artış

Hibrit araç satışı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121,5 artarak bin 247 adede ulaştı. Bu dönemde yüzde 100 elektrikli 48 araç satıldı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:02
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Hibrit araç satışında artış

Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 121,5'lik artışla bin 247 adet hibrit araç satışı gerçekleşti.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin satış verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde yüzde 100 elektrikli 48 adet araç satıldı.

Aynı dönemde hibrit araç satışı bin 247 adede ulaştı. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı döneminde 563 adet seviyesindeydi.

Hibrit otomotiv pazarında en fazla ilgiyi, geçen yıl da olduğu gibi Toyota C-HR modeli görürken, bu modelde 3 ayda 920 otomobil satışı gerçekleşti.

Bu dönemde, geçen yıl pazara giren Kia Niro hibrit modeli 85 adet satıldı ve en çok satılan ikinci model oldu. Toyota'nın Auris hibrit modeli de 79 adetlik satışla en çok satılan üçüncü hibrit model olarak listede yer aldı.

TEHAD Kurucusu Berkan Bayram satışlara ilişkin değerlendirmesinde, ülkedeki otomobil kullanıcılarının hibrit modellere gösterdiği ilginin süreklilik kazandığını ifade etti.

Hibrit otomobiller özelinde yapılan ÖTV düzenlemesinin otomobil kullanıcısı için cazip bir durum yarattığını belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Fakat en son gündeme gelen MTV oranlarının artırılması konusu hibrit araç sahipleri arasında endişelere yol açtı. Rakamlarda henüz bu olumsuz durumu göremesek de yıl sonu toplam rakamlarda bir düşüş yaşanabilir. Elektrikli ve hibrit otomobiller daha fazla teşvik edilmeli. Teşvik yöntemleri olarak, köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş hakkı, şehir içi otoparklardan ücretsiz yararlanma, şehir merkezlerine giriş üstünlüğü, ilk alımda parasal destek, firma aracı olarak alımda ÖTV ve MTV iadesi gibi imkanlar sağlanabilir."

AA

Anahtar Kelimeler:
TEHADHibrit Araç
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