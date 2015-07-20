Hibeyle başladı işinin ve eşinin patronu oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı yüzde 50 hibe destekli krediyle kendi işini kuran kadın, açtığı 3 yıldızlı otelde eşinin yanı sıra 12 kişiye iş imkanı sundu.



Kurduğu iş yeriyle ilçedeki hemcinslerine örnek olan iki çocuk annesi Hidayet Kardaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otel ve restoran hayalini hayata geçirmek için TKDK'ya sundukları 1 milyon 500 bin liralık projenin 750 bin lirasının devlet tarafından hibe edildiğini söyledi.



Yaklaşık 20 yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşadıklarını belirten Kardaş, eşinin rahatsızlanması üzerine sıkıntılı günler yaşadıklarını, bu nedenle de Türkiye'ye kesin dönüş yaptıklarını anlattı.



Türkiye'ye gelince iş arayışına başladıklarını ifade eden Kardaş, "Yakınlarımızın tavsiyesiyle TKDK'ya başvurarak, destek istedik. Bize ne iş yapabileceğimizi sordular. İlçede bir otele ihtiyaç olduğunu söyleyince proje hazırlamamı istediler. Kısa zamanda hazırlayıp sunduğumuz proje onaylandı. Bizden 7 ay içerisinde projeyi hayata geçirmemizi istediler. Elhamdülillah dedikleri tarihte otelimizi hizmete açtık" diye konuştu.



Açtıkları 3 yıldızlı otel ve oteldeki restoranla ilçede bir ihtiyacı gidermenin yanı sıra istihdam da sağladıklarına işaret eden Kardaş, "Otelde eşimin yanı sıra 12 kişi çalışıyor" dedi.



Yörede kurulması planlanan lojistik merkez ve organize sanayi bölgesine yakın olan otel için müşteri sıkıntısı çekmediklerini dile getiren Kardaş, ilçenin en önemli ihtiyaçlarından birini karşıladıklarını kaydetti.



Kardaş, ilçede yatırımlara devam edeceğini sözlerine ekledi.



