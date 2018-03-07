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HGS ve OGS'yi 458,3 milyon kez kullandık

Köprü ve otoyollardan geçen yıl sonu itibarıyla HGS ve OGS kullanılarak toplam 458 milyon 339 bin 669 araç geçişi gerçekleşti.

HGS ve OGS'yi 458,3 milyon kez kullandık

Köprü ve otoyollardan geçen yıl sonu itibarıyla HGS ve OGS kullanılarak toplam 458 milyon 339 bin 669 araç geçişi gerçekleşti.

07 Mart 2018 Çarşamba 11:38
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HGS ve OGS'yi 458,3 milyon kez kullandık

ANKARA - Köprü ve otoyollardan geçen yıl sonu itibarıyla Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanılarak toplam 458 milyon 339 bin 669 araç geçişi oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) 2017 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, KGM ile PTT Genel Müdürlüğünün ortaklaşa işlettikleri HGS, 17 Eylül 2012'de tüm yurtta kullanılmaya başlandı.

Köprü ve otoyollardan kolay ve hızlı geçiş imkanı sağlayan HGS etiketi, geçen yıl sonu itibarıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde 108 milyon 312 bin 810, otoyollarda 211 milyon 211 bin 224 kez olmak üzere toplamda 319 milyon 524 bin 34 kez kullanıldı.

Köprü ve otoyollardan OGS ile toplamda 138 milyon 815 bin 635 kez geçiş yapıldı. Bu geçişlerin 97 milyon 718 bin 989'u otoyol, 41 milyon 96 bin 646'sı ise köprülerden oldu. Böylece, HGS ve OGS ile gerçekleşen araç geçişi toplamda 458 milyon 339 bin 669'a ulaştı.

Otoyola girişine müsaade edilen her türlü araç sınıfı OGS ve HGS etiketini kullanabiliyor. 2017 yılı sonu itibarıyla 172 OGS giriş ve 190 OGS çıkış, 184 HGS giriş ve 217 HGS çıkış gişesi işletmeye açık bulunuyor.

SGS ile şerit tercihi ortadan kalkıyor

Serbest Geçiş Sistemi (SGS) ile ücret toplama noktalarında şerit tercihi yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Mahmutbey, Muallimköy ve Seferihisar ücret toplama istasyonlarının hizmete girmesinin ardından geçen yıl da FSM Etiler Kavşağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mecidiye ve Çamlıca ücret toplama istasyonlarında SGS kurulumu tamamlanarak hizmete açıldı. Ayrıca bu yıl OGS'lerin bakım ve onarım işi kapsamında 1 yıl süreli bakım ihalesinin tamamlanması planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HGSOGSKöprü Ve Otoyollar
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