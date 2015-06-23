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HGS sorgulama hizmetleri e-Devlet Kapısı’nda

Köprü ile otoyollardan hızlı ve kolay geçiş için kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) ait bilgiler, e-Devlet Kapısı üzerinden de sorgulanabilecek

HGS sorgulama hizmetleri e-Devlet Kapısı’nda

Köprü ile otoyollardan hızlı ve kolay geçiş için kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) ait bilgiler, e-Devlet Kapısı üzerinden de sorgulanabilecek

23 Haziran 2015 Salı 11:18
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HGS sorgulama hizmetleri e-Devlet Kapısı’nda

ANKARA - Türksat AŞ'den yapılan açıklamada, PTT işbirliği ile hazırlanan HGS Hesap Bilgileri Sorgulama Hizmeti aracılığıyla HGS kullanıcılarının, kimlik numarasına bağlı hesap bilgilerine ilişkin detayları, bakiye hareketlerini, kendi HGS hesaplarına ait HGS ihlalli geçiş bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabildikleri ifade edildi.

HGS İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama Hizmeti ile ihlalli geçişlerin olup olmadığının sorgulanacağının belirtildiği açıklamada, "İhlalli geçişleri var ise son 5 tanesini ve ihlalli geçiş ücretleriyle ihlal ceza tutarlarını görebilmektedir. Bu hizmetle HGS kullanıcılarının geçiş tarihinden itibaren 15 günlük yasal süresi içinde varsa ihlallerini görerek yeterli bakiyeyi yatırması ve geçişlerin cezaya girmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

AA

Son Güncelleme: 23.06.2015 10:33
Anahtar Kelimeler:
önce VatanHGS
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