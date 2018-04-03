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HGS'de abone sayısı 11,27 milyona yükseldi

Otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nde abone sayısı 11,27 milyona, Otomatik Geçiş Sistemi'nde 1,96 milyona ulaştı.

HGS'de abone sayısı 11,27 milyona yükseldi

Otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nde abone sayısı 11,27 milyona, Otomatik Geçiş Sistemi'nde 1,96 milyona ulaştı.

03 Nisan 2018 Salı 14:02
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HGS'de abone sayısı 11,27 milyona yükseldi

Otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) abone sayısı 11,27 milyonu bulurken, Otomatik Geçiş Sistemi'nde (OGS) 1,96 milyona yükseldi.

Karayolları ve PTT genel müdürlüklerince hazırlanarak 17 Eylül 2012'den itibaren kullanılmaya başlanan HGS, gişelerden durmaksızın geçmeye imkan sağlıyor.

HGS etiketi kullanan araçların otoyol şeritlerine giriş ve çıkış verilerine göre ödemeleri gereken ücret hesaplanarak, müşterinin HGS'ye bağlı hesabından tahsil ediliyor.

HGS etiketi bulunan ancak sistem tarafından algılanmayan araçlarda ise görevliler, plakadan araçların HGS etiketlerinin olup olmadığını kontrol ederek, geçiş ücretlerini hesaplarından düşüyor.

OGS ise araç içine yerleştirilen elektronik bir cihaz sayesinde köprü ve otoyollardan duraksamadan geçmeyi sağlıyor.

Otoyola girişine müsaade edilen her türlü araç sınıfı OGS ve HGS etiketini kullanabiliyor. Ülke genelinde 172 OGS giriş ve 190 OGS çıkış, 184 HGS giriş ve 217 HGS çıkış gişesi işletmeye açık bulunuyor.

HGS'nin hizmete girdiği günden ocak ayı sonuna kadar 1,96 milyon OGS, 11,27 milyon da HGS abone sayısına ulaşıldı.

Gümrük kapılarından da ceza tahsili

Söz konusu geçiş ücretleri ve idari para cezalarının tahsilinin gümrük kapılarında da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanarak, ilgili sistemlerin bu yıl hizmete açılması hedefleniyor. Ayrıca, tahsilatların maliye vezneleri, PTT şubeleri, ağırlık kontrol merkezleri ve elektronik sistemler üzerinden online yapılması öngörülüyor.

SGS ile şerit tercihi ortadan kalkıyor

Serbest Geçiş Sistemi (SGS) ile ücret toplama noktalarında şerit tercihi yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Mahmutbey, Muallimköy ve Seferihisar ücret toplama istasyonlarının hizmete girmesinin ardından, geçen yıl da FSM Etiler Kavşağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mecidiye ve Çamlıca ücret toplama istasyonlarında SGS kurulumu tamamlanarak hizmete açıldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Hızlı Geçiş SistemiHGS
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