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Hertz, “En İyi Araç Kiralama Şirketi” Seçildi

Araç kiralama sektörünün öncüsü Hertz, ‘Turizmin Oscarları’ olarak anılan World Tourism Awards kapsamında yılın ‘En İyi Araç Kiralama Şirketi’ seçildi.

Hertz, “En İyi Araç Kiralama Şirketi” Seçildi

Araç kiralama sektörünün öncüsü Hertz, ‘Turizmin Oscarları’ olarak anılan World Tourism Awards kapsamında yılın ‘En İyi Araç Kiralama Şirketi’ seçildi.

21 Mart 2017 Salı 15:22
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Hertz, “En İyi Araç Kiralama Şirketi” Seçildi

Dünyanın ilk araç kiralama şirketi Hertz, bu yıl üçüncüsü gerçekleşen ‘World Tourism Forum’ kapsamında düzenlenen ‘World Tourism Awards’ töreninde “En İyi Araç Kiralama Şirketi” ödülüne layık görüldü. Turizm sektörünün en iyilerinin belirlendiği ve ‘Turizm Oscarları’ olarak anılan organizasyon kapsamında yılın ‘En İyi Araç Kiralama Şirketi’ ödülünü Hertz Türkiye Genel Müdürü Nur Hidayetoğlu teslim aldı.
 
Çırağan’da gerçekleşen ve yaklaşık 10 bin kişinin izlediği World Tourism Forum’un son gecesinde düzenlenen World Tourism Awards ödül töreninde Hertz Türkiye Genel Müdürü Nur Hidayetoğlu şirketi adına ödülünü teslim aldı. ‘En İyi Araç Kiralama Şirketi’ seçilmiş olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Nur Hidayetoğlu, “Dünyanın ilk araç kiralama markası olarak bugüne kadar hep sektörümüze öncülük ettik. Hertz olarak dünya genelinde 150 farklı ülkede 8 bini aşkın kiralama ofisimizle hizmet veriyoruz. Türkiye’de de havalimanları başta olmak üzere birçok farklı noktada çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu ödül, dünyada liderliği kanıtlanmış olan Hertz’i Türkiye’de de en iyi şekilde temsil ettiğimizin bir göstergesidir. Bu ödüle layık görülmemizde emeği geçen tüm Hertz Türkiye çalışanlarına ve Hertz’i tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
HertzEn İyi Araç Kiralama Şirketi
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