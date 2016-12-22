Dolar olan franchise bedelimizi TL'ye çevirdik

Konuyla ilgili açıklama yapan Global Restoran Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Sarıtaş şunları söyledi: “ABD dolarının son günlerdeki aşırı yükselişi, piyasa dinamiklerinden çok manipülatif. Bu manipülasyonu kırmak için de en küçükten en büyüğe hepimizin elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Son günlerde kamu bu yolda çok önemli bir çağrıda bulunarak vatandaşı ellerindeki doları bozdurmaya ve her türlü ticari anlaşmayı Türk Lirası cinsinden yapmaya davet etti. Bu sayede piyasada ABD dolarına karşı talebin azalması ile doların ateşinin bir nebze olsun düşmesi sağlanacak. Biz de çorbada tuzumuz bulunsun misali 50 bin dolar olan franchise bedelimizi 150 bin TL’ye çevirdik. Bundan böyle bizden franchise alacak olanlar dolar cinsinden değil kendi öz paramız cinsinden franchise bedelimizi ödeyecekler. Biz başta perakende ve gıda sektörü olmak üzere herkesi de bu dayanışmaya davet ediyoruz” dedi.













Haber: Elif Günay

AA