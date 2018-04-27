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Her güne 42 patent başvurusu

TÜRKPATENT'e yılın üç ayında 3 bin 799 patent başvurusu yapılırken, günlük ortalama başvuru sayısı 42'yi buldu.

Her güne 42 patent başvurusu

TÜRKPATENT'e yılın üç ayında 3 bin 799 patent başvurusu yapılırken, günlük ortalama başvuru sayısı 42'yi buldu.

27 Nisan 2018 Cuma 12:19
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Her güne 42 patent başvurusu

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yılın ilk üç ayında 3 bin 799 patent başvurusu geldi.

TÜRKPATENT verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk çeyreğindeki 3 bin 799 patent başvurusunun bin 344'ü yerli, 2 bin 455'i yabancı kişi ve firmalardan yapıldı. Günlük patent başvuru sayısı ortalama 42'yi buldu.

Üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yerli patent başvurularında yüzde 9,1 artış görüldü. Ocakta 399, şubatta 458, martta 487 yerli patent başvurusu yapıldı. Söz konusu başvurular il bazında incelendiğinde İstanbul 519 başvuruyla ilk sırada yer alırken, bu ili 177 başvuruyla Ankara, 78 başvuruyla Bursa takip etti.

En çok başvuru Almanya'dan

TÜRKPATENT'e yapılan 2 bin 455 yabancı patent başvurusunda Almanya'nın ağırlığı dikkati çekti. Bu ülkeden yılın üç ayında 556 patent başvurusu geldi. Almanya'yı 438 başvuruyla ABD, 166 başvuruyla İsviçre takip etti.

"Faydalı model" için de kuruma yılın üç ayında 711'i yerli, 21'i yabancı olmak üzere 732 ürün için başvuru yapıldı.

"Endüstriyel tasarım" kapsamında ise aynı dönemde 11 bin 777 başvuru alındı.

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, yaptığı açıklamada, sınai mülkiyet verilerinin yılın ilk çeyreğinde geçmiş dönemlere göre artış eğilimini sürdürdüğünü bildirdi.

Kurum olarak iş birliği çalışmalarına özel önem verdiklerini belirten Asan, "Ülkelerin özellikle ekonomik gelişmişliğinin ve rekabet edebilirliğinin en önemli göstergelerinden biri olan sınai mülkiyet başvuru sayılarındaki artışların sürdürülebilir olması için öncelikli hedef kitlelerimiz olan üniversitelerimize, sanayicilerimize, KOBİ'lerimize yönelik projelerimizi geliştirerek uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Asan, bu yıl patentlerin ticarileştirilmesi için daha fazla çalışacaklarını vurgulayarak, "Artık başvuru sayılarının artması kadar bunların reel ekonomiye aktarılması anlamına gelen ticarileşme konusunda da yol alınması gerekiyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Patent Ve Marka KurumuTÜRKPATENT
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