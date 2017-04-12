Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91124
ALTIN
150.606
DOLAR
3.6777
STERLIN
4.5956
EURO
3.8989
'Kansere bağlı ölümlerin yüzde 22'si tütünden'
'Kansere bağlı ölümlerin yüzde 22'si...
Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu
Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu
Harabati Baba Tekkesi'ni TİKA onaracak
Harabati Baba Tekkesi'ni TİKA onaracak
Pil ömrünü üçe katlamanın yolu
Pil ömrünü üçe katlamanın yolu
Süt ürünlerini kesmek "saatli bomba" demek
Süt ürünlerini kesmek

Her 5 markalı konuttan biri yabancıya satıldı

REIDIN Türkiye Ülke Müdürü Kerim Bertrand, geçen yıl Türkiye genelinde satılan markalı konutların yüzde 21'ini yabancıların aldığını söyledi.

Her 5 markalı konuttan biri yabancıya satıldı

REIDIN Türkiye Ülke Müdürü Kerim Bertrand, geçen yıl Türkiye genelinde satılan markalı konutların yüzde 21'ini yabancıların aldığını söyledi.

12 Nisan 2017 Çarşamba 13:26
8 Okunma
Her 5 markalı konuttan biri yabancıya satıldı

İSTANBUL - REIDIN Türkiye Ülke Müdürü Kerim Bertrand, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi ve GYODER ile veri gönderim protokolü yapmış firmaların markalı konut projelerini kapsayan araştırmalarının sonuçlarını AA muhabiri ile paylaştı.

Geçen yıl kampanyaların da etkisiyle markalı konutların satış hızının olumsuzluklara rağmen iyi gittiğini dile getiren Bertrand, toplam satılan markalı konutların yüzde 21'ini yabancıların aldığını söyledi.

Bertrand, geçen yıl ocakta yapılan markalı konut satışlarının yüzde 34'ünün yabancılara yönelik olduğunu kaydederek, bu oranın şubatta yüzde 30, martta, nisanda, mayısta yüzde 23 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Haziranda tekrar yüzde 24'e çıkan oranın temmuzda yüzde 18'e düştüğünü aktaran Bertrand, "Markalı konutlardaki yabancıya satış oranımız ağustos ayında yüzde 25'e çıkarak yılın en iyi üçüncü performansını gösterdi. Oranlar eylülde yüzde 22, ekimde yüzde 11, kasımda yüzde 14, aralıkta yüzde 8 oldu." dedi.

Bertrand, yabancıya satış oranının yeni yıla iyi başlamadığını ocakta yüzde 3, şubatta yüzde 4 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

"Yüzde 33'ü peşin"

Bertrand, bir yıl içinde yerli ve yabancıya satılan toplam markalı konutların yüzde 33'ünün peşin para verilerek alındığını söyledi.

Geçen yıl markalı konut satışlarının yüzde 33'ünün banka kredisi ile gerçekleştiğini ifade eden Bertrand, yüzde 34'ünün ise senetle satıldığını aktardı.

Bertrand, "Markalı projelerdeki satışların kasım ayında yüzde 15'i, aralıkta yüzde 22'i, ocakta yüzde 27'si banka kredisi ile satılırken şubatta kredi kullanım oranı kampanyaların etkisiyle yüzde 48'e yükseldi. Şubat ayında peşinat kullanım oranı yüzde 29, senet kullanım oranı ise yüzde 24 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonutYabancıSatış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil üretimi son 10 yılın rekorunu kırdı
Otomobil üretimi son 10 yılın rekorunu kırdı
YEKA ihalesi temmuz sonunda gerçekleştirilecek
YEKA ihalesi temmuz sonunda gerçekleştirilecek
Trafik sigortasında 'tavan fiyat' uyarısı
Trafik sigortasında 'tavan fiyat' uyarısı
Borsa yükselişte
Borsa yükselişte
Fındık fiyatı 9 liraya geriledi
Fındık fiyatı 9 liraya geriledi
Maliye Bakanlığı 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ