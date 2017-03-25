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Her 3 kişiden ikisi internetten alışverişi tercih ediyor

GFK'nın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de ihtiyaçlarının önemli kısmı için internetten alışveriş yapabileceğini belirtenlerin oranı yüzde 65'i buldu.

Her 3 kişiden ikisi internetten alışverişi tercih ediyor

GFK'nın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de ihtiyaçlarının önemli kısmı için internetten alışveriş yapabileceğini belirtenlerin oranı yüzde 65'i buldu.

25 Mart 2017 Cumartesi 12:52
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Her 3 kişiden ikisi internetten alışverişi tercih ediyor

ANKARA - Türkiye'de ihtiyaçlarının önemli bir kısmı için internetten alışverişyapabileceğini belirtenlerin oranı yüzde 65'i bulurken, online alışveriş tercihlerinde ilk sırayı "giyim" aldı.

Araştırma kuruluşu GfK tarafından Türkiye'de 18 yaş ve üstü, orta ile üzeri sosyo ekonomik statüye sahip bin kişiyle yapılan çalışmada, tüketicilerin online alışveriş davranışları, satın almada tercih edilen kanallar, ödeme sistemleri, fiyat karşılaştırmaları ve aktiviteleri sorgulandı.

Buna göre son 6 ayda online olarak en fazla satın alma işlemi yapılan kategorilerin başında yüzde 49 ile giyim geldi. Bunu yüzde 48 ile finansal hizmetler, yüzde 44 ile tüketici elektroniği ve küçük ev eşyaları izledi.

Sadece internet üzerinden son 6 ayda en az satın alınan kategori ise yüzde 16 ile paketlenmiş yiyecek ve içecek grubu oldu.

Geçen yıl ihtiyaçları olan ürün ve hizmetlerin neredeyse tamamı için internetten alışveriş yapabileceğini belirtenlerin oranı yüzde 65 olarak belirlendi. Söz konusu oran 2015 yılında yüzde 55 düzeyindeydi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Internetten AlışverişÖnce Vatan Gazetesi
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