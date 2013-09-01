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Hem konuşuyoruz hem şikayet ediyoruz

BTK Tüketici Hakları Dairesine 1 Ocak-15 Ağustos tarihleri arasında 44 bin 319 başvuruda bulunuldu, en fazla şikayet edilen konu faturalar oldu.

Hem konuşuyoruz hem şikayet ediyoruz

BTK Tüketici Hakları Dairesine 1 Ocak-15 Ağustos tarihleri arasında 44 bin 319 başvuruda bulunuldu, en fazla şikayet edilen konu faturalar oldu.

01 Eylül 2013 Pazar 12:44
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Hem konuşuyoruz hem şikayet ediyoruz

ANKARA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tüketici Hakları Dairesine 1 Ocak-15 Ağustos arasında 44 bin 319 başvuruda bulunuldu, en fazla şikayet edilen konu faturalar oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, BTK,  tüketici şikayetlerini doğrudan elektronik ortamda sistem üzerinden işletmeciye gönderiyor. İşletmeciler, şikayetlere 15 gün içinde cevap veriyor. Kurum tarafından şikayet ve cevap incelenerek tüketiciye iletiliyor.

BTK Tüketici Hakları Dairesine 1 Ocak-15 Ağustos arasında 44 bin 319 başvuruda bulunuldu. Tüketicilerin, söz konusu dönemde en fazla şikayet ettikleri konu faturalar oldu. GSM kategorisindeki 21 bin 796 şikayetin, yüzde 34,95’ini 7 bin 618 başvuru ile faturalar oluşturdu. 

İnternet servis sağlayıcıları kategorisinde yapılan 12 bin 48 şikayet arasında da ilk sırayı yüzde 20,23 ile faturalar aldı. İnternet faturaları nedeniyle 2 bin 437 şikayette bulunuldu.

"Şikayetler normal ama haklı görmüyorum"

BTK Başkanı Tayfun Acarer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin en fazla faturadan şikayet ettiğini belirterek, “28 milyonu faturalı olmak üzere 68 milyon mobil, 13 milyon sabit, 20 milyon internet faturası dersek 100 milyondan fazla abonelikten şikayet gelmesi normal. Bu kadar fatura içinde belli oranda şikayet gelmesini normal görüyorum ama haklı görmüyorum” diye konuştu.

Şikayetlerin değerlendirilmesinin artık elektronik ortamda yapıldığını anlatan Acarer, “Bu süreci disipline eden bir süreç. Şikayet oranını makul görüyorum ama daha iyileştirilmesi lazım” dedi.

AA

Son Güncelleme: 01.09.2013 12:45
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Hem Konuşuyoruz Hem şikayet Ediyoruz
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