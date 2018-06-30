Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0564
EURO
5.3587
Şırnak'ta 19 terör gözaltısı
Şırnak'ta 19 terör gözaltısı
'korkuya gerek yok'
'korkuya gerek yok'
Erdoğan, YKS'ye girecek adaylara başarı diledi
Erdoğan, YKS'ye girecek adaylara başarı...
Son 16 turunun ikinci gününde 2 maç oynanacak
Son 16 turunun ikinci gününde...
General Motors'tan Trump yönetimine gümrük vergisi uyarısı
General Motors'tan Trump yönetimine gümrük...

"Hedefimiz aktif ihracatçımızın sayısını yüzde yüze çıkarmak"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Hedefimiz aktif ihracatçımızın sayısını yüzde yüze çıkarmak. Biliyoruz ki, ihracatçılarımızın, ve ihracatımızın şu an gelmiş olduğu nokta ile artık yeni şeyler söylemek, değişmek lazım." dedi.

"Hedefimiz aktif ihracatçımızın sayısını yüzde yüze çıkarmak"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Hedefimiz aktif ihracatçımızın sayısını yüzde yüze çıkarmak. Biliyoruz ki, ihracatçılarımızın, ve ihracatımızın şu an gelmiş olduğu nokta ile artık yeni şeyler söylemek, değişmek lazım." dedi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:32
0 Okunma
"Hedefimiz aktif ihracatçımızın sayısını yüzde yüze çıkarmak"

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracat ve yatırımın Türkiye için önemine dikkati çekti.

Bakanlık olarak ihracatçılara verdikleri destek ve teşviklerde Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti ve katkılarından bahseden Zeybekci, kendilerine teşekkür etti.

Zeybekci, kendilerinin gözleri arkada kalmadan bayrağı devredeceklerini ve gelecek arkadaşlara her türlü desteği vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz aktif ihracatçımızın sayısını yüzde yüze çıkarmak. Biliyoruz ki, ihracatçılarımızın, ve ihracatımızın şu an gelmiş olduğu nokta ile artık yeni şeyler söylemek, değişmek lazım. Türkiye olarak bir Türkiye mucizesi gerçekleştirdik, 35 milyar dolardan 172 milyar dolara giderken, bunu 200 milyar dolara çıkarırken belki bunlarla gerçekleştirebiliriz ama emin olun ondan sonra aynı yöntemlerle devam etmemiz mümkün değil.

Artık yeni şeyler söylememiz, bilgi, teknoloji, marka, tüketim alışkanlıklarını belirlemede Türkiye olarak bizim farklılaşmamız lazım. Yeniden dünyayı keşfedecek değiliz ama bir çok alanda kendimizi garanti altına almamız lazım."

Bakan Zeybekci, konfeksiyon tarzı yöntemlerle bir yerlere gidilemeyeceğinin altını çizerek, "Yatırım Teşvik Belgeleri'nin toplam tutarı 40 milyar dolardır. 2018-2019'da bu yatırımların hayata geçmesi ile cari açığa vereceği destek yıllık 19 milyar dolar civarında." diye konuştu.

Türkiye'nin geldiği noktaya çok çalışarak, tırmalayarak geldiğinin altını çizen Zeybekci, 24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye'nin yeni şeyler söyleme kısmına geçtiğini söyledi.

Nihat Zeybekci, "Türkiye önümüzdeki süreçte rahatlayarak yoluna devam edecek, AB ile ilişkiler, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile ilgili 2016'nın sonuna kadar getirdiğimiz olumlu süreç, 2018'in sonbaharından itibaren farklı noktaya gelecektir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımHaliç Kongre MerkeziEkonomi Bakanı Nihat ZeybekciIhracat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baklava ile kadayıfı buluşturduğu lezzet
Baklava ile kadayıfı buluşturduğu lezzet
TL seçimin ardından pozitif ayrıştı
TL seçimin ardından pozitif ayrıştı
KİT çalışanlarına kadro yolu açıldı
KİT çalışanlarına kadro yolu açıldı
TCMB'den kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranlarında değişiklik
TCMB'den kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranlarında değişiklik
"Tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde politika değişikliğine gittik"
"Tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde politika değişikliğine gittik"
S&P, Türkiye'nin 'Ulusal Ölçüm Notu'nu yükseltti
S&P, Türkiye'nin 'Ulusal Ölçüm Notu'nu yükseltti
Hasat patates fiyatını düşürecek
Hasat patates fiyatını düşürecek
Kuraklığa dayanıklı yeni arpa türü geliştirdiler
Kuraklığa dayanıklı yeni arpa türü geliştirdiler
İhracat desteklerine animasyonlu tanıtım
İhracat desteklerine animasyonlu tanıtım

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ