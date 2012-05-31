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Hedefimiz 3. köprüyü hemen yapmak

Bakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, ''Hedefimiz bir an önce köprüyü yapmak, ülkemizin, İstanbullu'nun hizmetine sokmak'' dedi.

Hedefimiz 3. köprüyü hemen yapmak

Bakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, ''Hedefimiz bir an önce köprüyü yapmak, ülkemizin, İstanbullu'nun hizmetine sokmak'' dedi.

31 Mayıs 2012 Perşembe 16:16
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Hedefimiz 3. köprüyü hemen yapmak

İZMİR -

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. köprü ihalesinde yapım sürecinin kısa olduğu, kriz nedeniyle finans konusunda çeşitli sıkıntılar yaşanabileceği'' yönündeki eleştirilerin önemli olmadığını belirtti.
Teklif veren şirketlerin ihale şartlarını bildiğini kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:
''Açıkçası bu yorumlar bitmez. Uzun olunca 'niye uzun oldu' derler kısa olunca 'niye kısa oldu' derler. Onun için bunlara çok fazla itibar etmemek lazım. Şartları belli, talipliler gördüler, incelediler, hesaplarını, kitaplarını yaptılar, tekliflerini verdiler. En iyi teklifi veren İçtaş Astaldi Grubu ihaleyi kazandı. Başarılar diliyoruz. Bu tip yorumların bu noktadan sonra çok fazla önemi olmadığını düşünüyorum. Bizim hedefimiz bir an önce köprüyü yapmak, ülkemizin, İstanbullu'nun hizmetine sokmak. Bunun için gayret edeceğiz.''

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 08:18
Anahtar Kelimeler:
UlaştırmaBinali YıldırımHedef3. KöprüKöprüUlaştırma Bakanı
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