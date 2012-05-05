Hedef işbirliğini derinleştirmek

Türkiye-Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 8. Dönem Toplantısı (TEİK ) yapıldı ve TEİK protokolü imzalandı. Protokole, Türkiye adına Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ukrayna adına da Ukrayna Sosyal Politika Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sergiy Tigipko, imzaladı. Babacan, imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini daha üst seviyelere taşıyacağını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin pek çok yönüyle olumlu, dostluğun temellerinin çok güçlü ve siyasi ilişkilerde de bir sorun olmadığını belirten Babacan, ekonomik işbirliğinin gittikçe geliştiğini, derinleştiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Babacan, Türkiye ve Ukrayna arasında ticaret, yatırım ve turizmde güzel mesafeler kaydedildiğini ifade ederek, hem Ukrayna hem de Türkiye'nin çağdaş demokrasiye ve serbest piyasa ekonomisine inandığını belirtti. Babacan, şöyle devam etti: ''Bu temelle işbirliğimizi daha derinleştirmek ve ilişkilerimizi daha yakınlaştırmak hedefimiz. Anlaşmasını imzaladığımız vize muafiyeti, her iki ülke içinde yeni bir dönem başlatacak. Üzerinde müzakerelerine devam ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşması'nın, her iki ülkeye kazan kazan sonucunu getireceğini düşünüyoruz. Biz bölgesel işbirliğini çok çok önemsiyoruz. Ukrayna ile Türkiye, pek çok uluslararası platformda beraber. Türkiye, temmuz ayında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını alacak. Bu teşkilatın etkinliğinin artmasını istiyoruz ve bu konuda desteğinizi bekliyoruz.''





Son Güncelleme: 05.05.2012 00:57